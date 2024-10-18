Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались картофель, сливочное масло и шлифованный рис

В магазинах Мурманской области, как сообщает Мурманскстат, с 8 по 14 октября 2024 года снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 5,9%), пищевую поваренную соль, яблоки (на 2,6), репчатый лук (на 1,2), морковь (на 0,7), куриные яйца (на 0,6%).

В этот же период возросли цены на картофель (на 5,5%), сливочное масло (на 1,4), шлифованный рис (на 1,0), чёрный байховый чай (на 0,9), питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А как сообщает Росстат, с 8 по 14 октября этого года в стране цены выросли на масло сливочное +1,4%, на картофель и бананы +1,3%, творог +1,0%, сметану +0,9%, молоко пастеризованное +0,8%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,7%, макаронные изделия +0,6%, консервы мясные для детского питания и молоко стерилизованное +0,5%, хлеб пшеничный и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,4%, яйца куриные и вермишель +0,3%, огурцы и лук репчатый +0,2%, говядину, свинину, рыбу мороженую, хлеб ржаной, масло подсолнечное, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы полукопченые, варено-копченые и вареные, сосиски, сардельки, сахар-песок, печенье, смеси сухие молочные для детского питания, соль поваренную и водку +0,1%.

Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,2%), в том числе на морковь (-1,9%), яблоки (-1,4%), свеклу столовую (-1,2%), капусту белокочанную (-1,0%) и помидоры (-0,6%). Снизились цены и на консервы овощные для детского питания и мясо кур (-0,2%), баранину (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 8 по 14 октября составила 0,12%. С начала месяца рост цен к 14 октября составил 0,26%, с начала года к 14 октября - 6,06%.