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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 13:00

Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались морковь, яблоки и хлеб из ржаной муки

В магазинах Мурманской области с 27 мая по 2 июня 2025 года было отмечено повышение цен на морковь (на 7,9%), яблоки (на 5,7), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 1,4), пшеничную муку (на 1,3), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов (на 1,1%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, отмечалось снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 6,1%), репчатый лук (на 2,7), картофель (на 2,6), пшено (на 1,9), байховый черный чай (на 1,4), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,2), куриные яйца, сливочное масло (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, по данным Росстата, с 27 мая по 2 июня текущего года цены выросли на морковь +4,6%, свеклу столовую +3,0% и яблоки +1,5%. Переписали в большую сторону ценники в магазинах на мясо кур и рыбу мороженую +0,4%, масло подсолнечное и смеси сухие молочные для детского питания +0,3%, свинину, баранину, колбасы вареные, муку пшеничную, хлеб ржаной, сметану, творог, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, говядину, сосиски, сардельки, макаронные изделия, консервы фруктово-ягодные для детского питания и водку +0,1%.

В этот же период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,0%, в том числе на огурцы (-4,7%), помидоры и капусту белокочанную (-4,3%), бананы (-1,9%) и лук репчатый (-1,7%).  Пошли вниз цены и на яйца куриные (-1,7%), крупу гречневую и пшено (-0,4%), консервы овощные для детского питания (-0,3%), молоко ультрапастеризованное, масло сливочное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, сахар-песок и чай черный (-0,2%), вермишель (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая, 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая.

С начала месяца рост цен ко 2 июня составил 0,01%, с начала года - 3,39%.

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