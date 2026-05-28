Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, картофель и морковь
Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, картофель и морковь

Как сообщает Мурманскстат, с 19 по 25 мая 2026 года в магазинах Мурманской области отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 5,8%), картофель, морковь (на 2,7), сливочное масло (на 2,6), шлифованный рис (на 2,4), сахарный песок (на 1,9), яблоки (на 1,8), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,6%).

В отчётный период снизились цены на гречневую крупу (на 2,0%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,5), куриные яйца (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Росстата, в России с 19 по 25 мая текущего года выросли цены на лук репчатый +2,1%, свеклу столовую +1,6%, капусту белокочанную и морковь +1,3%, картофель +0,8%, огурцы +0,2% и яблоки +0,1%. В большую сторону пришлось переписывать ценники на сахар-песок +0,9%, сосиски, сардельки +0,4%, рыбу мороженую +0,3%, говядину и соль поваренную +0,2%, мясо кур, хлеб пшеничный, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётном периоде цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,1%), в том числе на помидоры (-3,6%). Отмечено снижение цен и на яйца куриные (-2,2%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,6%), маргарин (-0,5%), колбасы варёные, масло сливочное, консервы мясные для детского питания и рис (-0,4%), свинину, молоко ультрапастеризованное и сметану (-0,3%), баранину, молоко пастеризованное, кефир, творог, консервы овощные для детского питания и вермишель (-0,2%), колбасы полукопченые и варено-копченые, муку пшеничную, пшено и чай чёрный (-0,1%).

По сведениям Федерального статистического ведомства, инфляция в РФ с 19 по 25 мая 2026 года в России составила 0,07%. Напомним, за период с 13 по 18 мая дефляция составила 0,02%.

С начала мая цены выросли на 0,11%, с начала года - на 3,22%. Среднесуточный прирост цен с начала мая составил 0,004%.

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
