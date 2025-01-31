Путешествия для северян станут доступнее и комфортнееПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 15:00

Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженая неразделанная рыба и вермишель, а по стране – огурцы и картофель

Как сообщает Мурманскстат, с 20 по 27 января 2025 года в магазинах нашего региона возросли цены на репчатый лук (на 4,4%), мороженую неразделанную рыбу (на 3,0), вермишель (на 2,5), картофель, яблоки (на 1,0), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, пищевую поваренную соль (на 0,7%).

В этот же период снижение цен было зафиксировано на морковь (на 2,5%), охлаждённые и мороженые куры (на 1,3), свежую белокочанную капусту (на 1,1), пшено (на 0,7), чёрный байховый чай (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 21 по 27 января текущего года по стране изменение цен на плодоовощную продукцию составило +0,5%, в том числе на огурцы +1,1%, картофель +0,9%, лук репчатый и яблоки +0,7%, свеклу столовую +0,4%, бананы +0,3%, капусту белокочанную +0,2% и морковь +0,1%. Переписали ценники в большую сторону на водку +1,0%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,9%, чай черный +0,8%, сметану, муку пшеничную, макаронные изделия и вермишель +0,6%, рыбу мороженую +0,5%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное, масло подсолнечное и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,4%, сосиски, сардельки, молоко ультрапастеризованное, творог, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной и пшеничный, соль поваренную и печенье +0,3%, масло сливочное, маргарин и пшено +0,2%, смеси сухие молочные для детского питания +0,1%.

В отчётный период цены снизились: на яйца куриные (-0,8%), мясо кур (-0,3%), крупу гречневую (-0,2%), баранину, консервы мясные для детского питания и рис (-0,1%). Снизились цены на помидоры (-0,3%).

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на плиты ДСП - на 0,6%, смартфоны - на 0,3%. В то же время снизилась стоимость электропылесосов - на 0,6%, телевизоров - на 0,4%, легковых автомобилей иностранных марок - на 0,3%.

С 21 по 27 января инфляция в России составила 0,22%. С начала января цены выросли на 1,14% (в январе 2024 года цены выросли на 0,86%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженая неразделанная рыба и вермишель, а по стране – огурцы и картофель-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок поднимаются, курс доллара США слабо меняется в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика