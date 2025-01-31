Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженая неразделанная рыба и вермишель, а по стране – огурцы и картофель

Как сообщает Мурманскстат, с 20 по 27 января 2025 года в магазинах нашего региона возросли цены на репчатый лук (на 4,4%), мороженую неразделанную рыбу (на 3,0), вермишель (на 2,5), картофель, яблоки (на 1,0), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, пищевую поваренную соль (на 0,7%).

В этот же период снижение цен было зафиксировано на морковь (на 2,5%), охлаждённые и мороженые куры (на 1,3), свежую белокочанную капусту (на 1,1), пшено (на 0,7), чёрный байховый чай (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 21 по 27 января текущего года по стране изменение цен на плодоовощную продукцию составило +0,5%, в том числе на огурцы +1,1%, картофель +0,9%, лук репчатый и яблоки +0,7%, свеклу столовую +0,4%, бананы +0,3%, капусту белокочанную +0,2% и морковь +0,1%. Переписали ценники в большую сторону на водку +1,0%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,9%, чай черный +0,8%, сметану, муку пшеничную, макаронные изделия и вермишель +0,6%, рыбу мороженую +0,5%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное, масло подсолнечное и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,4%, сосиски, сардельки, молоко ультрапастеризованное, творог, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной и пшеничный, соль поваренную и печенье +0,3%, масло сливочное, маргарин и пшено +0,2%, смеси сухие молочные для детского питания +0,1%.

В отчётный период цены снизились: на яйца куриные (-0,8%), мясо кур (-0,3%), крупу гречневую (-0,2%), баранину, консервы мясные для детского питания и рис (-0,1%). Снизились цены на помидоры (-0,3%).

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на плиты ДСП - на 0,6%, смартфоны - на 0,3%. В то же время снизилась стоимость электропылесосов - на 0,6%, телевизоров - на 0,4%, легковых автомобилей иностранных марок - на 0,3%.

С 21 по 27 января инфляция в России составила 0,22%. С начала января цены выросли на 1,14% (в январе 2024 года цены выросли на 0,86%).