Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли чёрный байховый чай, пшено и пшеничная мука

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 28 января по 3 февраля 2025 года было отмечено снижение цен на морковь (на 3,5%), репчатый лук (на 3,3), куриные яйца (на 1,4), свежую белокочанную капусту, вермишель (на 1,1), охлаждённые и мороженые куры (на 1,0), яблоки (на 0,7%).

В этот же период возросли цены на чёрный байховый чай (на 2,0%), пшено (на 1,1), пшеничную муку, пищевую поваренную соль (на 1,0), шлифованный рис, говядину, кроме бескостного мяса (на 0,7), неразделанную мороженую рыбу (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 28 января по 3 февраля 2025 года по стране цены на плодоовощную продукцию повысились на 0,8%, в том числе на огурцы +2,4%, яблоки +0,8%, лук репчатый +0,6%, бананы +0,3%, картофель и помидоры +0,1%. По сравнению с предыдущей неделей (рост на 0,5%) темпы роста ускорились.

За отчётную неделю также подросли цены на водку +1,0%, рыбу мороженую, маргарин, смеси сухие молочные для детского питания, крупу гречневую +0,6%, молоко и сметану +0,5%, сосиски, сардельки, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, печенье +0,4%, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, творог, масло подсолнечное и хлеб пшеничный +0,3%, говядину, масло сливочное, консервы овощные для детского питания, муку пшеничную, хлеб ржаной, пшено, макаронные изделия, вермишель, чай чёрный, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, баранину, сахар-песок и рис +0,1%.

С начала года наибольший рост цен демонстрируют огурцы - на 11,1%. Лук подорожал на 5,7%, яблоки - на 5,5%, картофель - на 3,6%, капуста - на 3,5%, свекла - на 3,2%, бананы - на 2%, морковь и помидоры - на 0,4%.

Как отмечает статистическое ведомство, в этот же период снизились цены на морковь (-1,1%), свеклу столовую (-0,5%) и капусту белокочанную (-0,2%), на яйца куриные (-0,5%), свинину, мясо кур, консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,1%).