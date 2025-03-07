Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли картофель, морковь и неразделанная мороженая рыба

В магазинах Мурманской области с 25 февраля по 3 марта 2025 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 3,6%), морковь (на 2,8), неразделанную мороженую рыбу (на 1,4), сахарный песок, пшеничную муку (на 1,2), сливочное масло, куриные яйца (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен в этот же период зафиксировано на репчатый лук (на 1,8%), свежую белокочанную капусту (на 1,6), яблоки, вермишель, байховый чёрный чай (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 25 февраля по 3 марта этого года рост цен на плодоовощную продукцию составил +0,2%, в том числе на картофель и помидоры +2,4%, бананы +1,9%, свеклу столовую и морковь +1,2%, капусту белокочанную +0,9%, яблоки +0,5%, лук репчатый +0,3%.

Переписали ценники в большую сторону на рыбу мороженую +0,8%, водку +0,6%, молоко пастеризованное и вермишель +0,5%, говядину, консервы мясные для детского питания, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,4%, хлеб пшеничный и ржаной, молоко ультрапастеризованное, маргарин, творог, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания +0,3%, баранину, свинину, сметану, макаронные изделия, печенье, консервы фруктово-ягодные для детского питания и соль поваренную +0,1%.

В это же время снизились цены на огурцы (-5,2%), яйца куриные (-0,8%), мясо кур (-0,5%), муку пшеничную (-0,2%), масло подсолнечное, сахар-песок и рис (-0,1%).

Оборот розничной торговли в России в январе в годовом выражении увеличился на 5,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с динамикой за декабрь 2024 года темпы увеличения показателя ускорились. Так, в декабре он рос на 5,2%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе увеличился на 5,6% в годовом выражении, в то время как в декабре рост составлял 4,1%.

Оборот непродовольственной розницы в январе стал больше на 5,1% (+6,1% в декабре).

По итогам января в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 48,8%, непродовольственных - 51,2% (в январе 2024 г. - 48,0% и 52,0% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в январе составил 4 трлн 568,5 млрд рублей.