Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли пищевая поваренная соль, подсолнечное масло и куриные яйца

В магазинах Мурманской области с 16 по 22 сентября 2025 года зафиксировано снижение цен на морковь (на 9,4%), свежую белокочанную капусту (на 5,9), репчатый лук (на 5,7), вермишель (на 1,6), пшено (на 1,4), байховый чёрный чай (на 1,3%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период повысились цены на пищевую поваренную соль (на 3,7%), подсолнечное масло (на 2,4), куриные яйца (на 2,1), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 1,6), охлаждённые и мороженые куры, шлифованный рис (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. 

Как сообщает Росстат, с 16 по 22 сентября текущего года по стране цены на плодоовощную продукцию не изменились (после уменьшения на 0,6% в предыдущую неделю), при этом выросли цены на помидоры - на 10,0% и бананы - на 1,2%.

Цены выросли на яйца куриные +1,5%, мясо кур +0,6%, говядину, смеси сухие молочные для детского питания +0,3%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, молоко ультрапастеризованное, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, молоко пастеризованное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, масло подсолнечное, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную и хлеб ржаной +0,1%.

Снизились цены: на картофель и яблоки (-2,2%), капусту белокочанную и лук репчатый (-2,1%), морковь (-1,8%), свеклу столовую (-1,1%) и огурцы (-0,7%). Переписали ценники в магазинах в меньшую сторону на творог, рис, чай черный (-0,2%), баранину, колбасы вареные, рыбу мороженую, масло сливочное, сметану, сахар-песок, крупу гречневую, вермишель, печенье, соль поваренную и водку (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, рост потребительских цен с 16 по 22 сентября этого года в России составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. С начала месяца цены в РФ к 22 сентября выросли на 0,21%, с начала года - на 4,16%.

Отметим, что прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним - 6-7%.

