Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, морковь, пищевая поваренная сольГрузооборот морских портов Арктического бассейна за январь–апрель 2025 года снизился на 7,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.05.25 13:00

Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, морковь, пищевая поваренная соль

В магазинах Мурманской области с 6 мая по 12 мая текущего года наблюдалось повышение цен на репчатый лук (на 8,0%), морковь (на 5,3), пищевую поваренную соль (на 3,3), яблоки (на 3,1), охлаждённые и мороженые куры (на 1,5), сливочное масло (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечено снижение цен на шлифованный рис (на 2,6%), свежую белокочанную капусту, пшеничную муку (на 2,0), вермишель (на 1,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 6 по 12 мая 2025 года цены выросли на свеклу столовую +5,5%, лук репчатый +5,1%, морковь +4,8%, капусту белокочанную +3,9%, картофель +2,6% , на мясо кур +1,2%, яблоки +0,9%, свинину +0,5%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, творог +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, муку и хлеб пшеничные, соль поваренную +0,2%, молоко пастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин, пшено, чай черный, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию с 6 по 12 мая снизились на 0,6% (после снижения на 0,3% с 29 апреля по 5 мая), в том числе огурцы подешевели огурцы (-9,6%), помидоры (-5,9%) и бананы (-1,3%). Цены снизились на яйца куриные (-1,2%), консервы мясные для детского питания (-0,5%), вермишель (-0,4%), масло сливочное, крупу гречневую и рис (-0,2%), колбасы вареные и макаронные изделия (-0,1%).

Инфляция в РФ с 6 по 12 мая 2025 года составила 0,06% после 0,03% с 29 апреля по 5 мая, 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:00«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)15:45«Великие битвы России». Документальный фильм (12+)16:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, морковь, пищевая поваренная соль-PRO Валюту (16+)Доллар США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»