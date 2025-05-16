Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, морковь, пищевая поваренная соль

В магазинах Мурманской области с 6 мая по 12 мая текущего года наблюдалось повышение цен на репчатый лук (на 8,0%), морковь (на 5,3), пищевую поваренную соль (на 3,3), яблоки (на 3,1), охлаждённые и мороженые куры (на 1,5), сливочное масло (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечено снижение цен на шлифованный рис (на 2,6%), свежую белокочанную капусту, пшеничную муку (на 2,0), вермишель (на 1,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 6 по 12 мая 2025 года цены выросли на свеклу столовую +5,5%, лук репчатый +5,1%, морковь +4,8%, капусту белокочанную +3,9%, картофель +2,6% , на мясо кур +1,2%, яблоки +0,9%, свинину +0,5%, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, творог +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, муку и хлеб пшеничные, соль поваренную +0,2%, молоко пастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин, пшено, чай черный, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию с 6 по 12 мая снизились на 0,6% (после снижения на 0,3% с 29 апреля по 5 мая), в том числе огурцы подешевели огурцы (-9,6%), помидоры (-5,9%) и бананы (-1,3%). Цены снизились на яйца куриные (-1,2%), консервы мясные для детского питания (-0,5%), вермишель (-0,4%), масло сливочное, крупу гречневую и рис (-0,2%), колбасы вареные и макаронные изделия (-0,1%).

Инфляция в РФ с 6 по 12 мая 2025 года составила 0,06% после 0,03% с 29 апреля по 5 мая, 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля.