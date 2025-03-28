Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, яблоки и картофель

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 18 по 24 марта 2025 года возросли цены на свежую белокочанную капусту (на 9,1%), яблоки (на 6,2), картофель (на 3,1), морковь (на 2,6), чёрный байховый чай (на 1,3), питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,8%).

В этот же период снижение цен зафиксировано на пищевую поваренную соль (на 1,8%), куриные яйца (на 1,7), репчатый лук (на 0,8), подсолнечное масло (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, в стране с 18 по 24 марта текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем изменились на +0,5%, в том числе на картофель +4,2%, свеклу столовую +2,8%, капусту белокочанную +2,0%, помидоры +1,7%, морковь +1,2%, яблоки +0,7%, бананы +0,6% и лук репчатый +0,1%. В большую сторону переписали ценники и на консервы овощные для детского питания +0,6%, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,5%, свинину, рыбу мороженую, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, маргарин, муку и хлеб пшеничные, печенье +0,4%, говядину, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, масло сливочное и молоко пастеризованное +0,3%, сметану, хлеб ржаной, макаронные изделия, чай чёрный и водку +0,2%, сосиски, сардельки, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, творог и сахар-песок +0,1%.

За отчётную неделю в России снизились цены на огурцы (-5,1%), на яйца куриные (-0,9%), мясо кур и крупу гречневую (-0,6%), вермишель (-0,2%), баранину, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное и пшено (-0,1%).