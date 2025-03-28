Из-за монтажных работ на телевизионной башне Мурманска будет отключаться вещание нескольких радиоканаловВ Мурманске вопросы информационной безопасности обсудят на форуме «Киберустойчивая Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.03.25 16:00

Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, яблоки и картофель

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 18 по 24 марта 2025 года возросли цены на свежую белокочанную капусту (на 9,1%), яблоки (на 6,2), картофель (на 3,1), морковь (на 2,6), чёрный байховый чай (на 1,3), питьевое цельное ультрапастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,8%).

В этот же период снижение цен зафиксировано на пищевую поваренную соль (на 1,8%), куриные яйца (на 1,7), репчатый лук (на 0,8), подсолнечное масло (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, в стране с 18 по 24 марта текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем изменились на +0,5%, в том числе на картофель +4,2%, свеклу столовую +2,8%, капусту белокочанную +2,0%, помидоры +1,7%, морковь +1,2%, яблоки +0,7%, бананы +0,6% и лук репчатый +0,1%. В большую сторону переписали ценники и на консервы овощные для детского питания +0,6%, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,5%, свинину, рыбу мороженую, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, маргарин, муку и хлеб пшеничные, печенье +0,4%, говядину, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, масло сливочное и молоко пастеризованное +0,3%, сметану, хлеб ржаной, макаронные изделия, чай чёрный и водку +0,2%, сосиски, сардельки, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, творог и сахар-песок +0,1%.

За отчётную неделю в России снизились цены на огурцы (-5,1%), на яйца куриные (-0,9%), мясо кур и крупу гречневую (-0,6%), вермишель (-0,2%), баранину, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное и пшено (-0,1%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Слежка за сотрудниками: когда работодатель имеет право читать переписку работников и следить за ними. Мнение юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, яблоки и картофель-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 89 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)О весенних проблемах ЗАТО г. Североморск шёл разговор во время «коммунального часа»-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика