Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, яблоки и подсолнечное масло

В магазинах Мурманской области с 18 по 24 ноября 2025 года было отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 5,0%), яблоки (на 2,7), подсолнечное масло (на 1,6), морковь (на 1,1), пшено (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётный период снизились цены на шлифованный рис (на 2,4%), сливочное масло (на 1,5), картофель (на 1,3), сахарный песок (на 1,2), куриные яйца (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

 А по России цены на плодоовощную продукцию с 18 по 24 ноября выросли на 1,3% (после роста на 1,9% с 11 по 17 ноября). Как сообщает Росстат, изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило +1,3%, в том числе на огурцы +5,1%, капусту белокочанную +2,1%, лук репчатый +1,5%, помидоры +1,2%, свеклу столовую и картофель +0,9%, яблоки +0,4% и бананы +0,3%. В этот же период цены пришлось переписать в большую сторону на консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,6%, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные +0,5%, говядину, колбасы вареные, хлеб ржаной и пшеничный +0,3%, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, масло подсолнечное, консервы овощные для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, творог, молоко ультрапастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, маргарин, крупу гречневую, печенье, чай черный и соль поваренную +0,1%.

Цены снизились на баранину (-1,9%), сахар-песок (-0,5%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, пшено (-0,4%), мясо кур (-0,3%), яйца куриные (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки и макаронные изделия (-0,1%).

Как сообщает федеральное статистическое ведомство, рост потребительских цен в стране с 18 по 24 ноября текущего года  составил 0,14% после 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней).

С начала месяца цены к 24 ноября выросли на 0,40%, с начала года - на 5,23%.

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
