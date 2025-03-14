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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 15:00

Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли вермишель, картофель и байховый чёрный чай

В магазинах Мурманской области с 4 по 10 марта 2025 года выросли цены на вермишель (на 2,6%), картофель (на 1,3), байховый чёрный чай (на 1,2), свежую белокочанную капусту, пищевую поваренную соль (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на подсолнечное масло (на 2,1%), репчатый лук, сливочное масло (на 1,9), яблоки (на 1,7), сахарный песок (на 1,2), куриные яйца (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. 

Как сообщает Росстат, по стране с 4 по 10 марта текущего года цены выросли на картофель +2,7%, помидоры +2,4%, бананы +1,6%, капусту белокочанную +1,5%, свеклу столовую +1,2%, морковь +0,8%, лук репчатый +0,6%, яблоки +0,1%.

В большую сторону пришлось переписать ценники в магазинах на рыбу мороженую +0,9%, сметану +0,8%, чай чёрный +0,7%, муку пшеничную +0,6%, говядину, колбасы варёные, молоко ультрапастеризованное и водку +0,4%, колбасы полукопченые и варёно-копченые, молоко пастеризованное, маргарин, хлеб пшеничный и ржаной, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, консервы мясные для детского питания, масло сливочное и подсолнечное, творог, вермишель и соль поваренную +0,2%, сосиски, сардельки, сыры твёрдые, полутвердые и мягкие, смеси сухие молочные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, пшено и печенье +0,1%.

В отчётный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,5%), в том числе на огурцы (-8,6%). Цены снизились: на яйца куриные (-1,1%), рис (-0,5%), мясо кур (-0,2%) и баранину (-0,1%).

Среди наблюдаемых медикаментов изменились цены: на ренгалин +0,8%, корвалол +0,6%, активированный уголь +0,5%, левомеколь и метамизол натрия (анальгин отечественный) +0,4%, нимесулид +0,3%, лизобакт и пенталгин +0,1%. Снизились цены на трекрезан (-0,4%).

Изменилась: средняя стоимость проживания в гостиницах 4*-5* +0,8%, путевок в дома отдыха, пансионаты +0,6% и санатории +0,4%, а также проживания в хостелах +0,1%. Снизилась стоимость проживания в гостиницах 3* (-0,9%), гостиницах 1*, 2* или в мотелях (-0,1%).

Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России изменились на +0,2%.

А в это время Федеральная антимонопольная служба России принимает решение проанализировать наценки на 29 категорий продуктов. Об этом 13 марта сообщается на сайте ведомства. Специалисты направили соответствующие запросы в 36 крупнейших торговых сетей страны и две онлайн-площадки. Службу интересуют сведения о средневзвешенной закупочной и розничной стоимости, объёмах закупки и реализации отдельных товаров за февраль.

Сотрудники ведомства проанализируют все позиции 29 категорий продовольствия. Речь идёт обо всех социально значимых продуктах первой необходимости, а также о помидорах, огурцах, сырах и макаронных изделиях. Если ФАС выявит признаки недобросовестных действий, то пресечёт нарушения и примет меры антимонопольного реагирования.

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