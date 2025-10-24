Страховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахованияМЕТАЛЛОПРОКАТ АЛМАТЫ: ЦЕНЫ НОВОСТИ И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Кошелёк: в магазинах Мурманской области яблоки подешевели на 2,5%, а картошка стала дороже на 10,4%

В магазинах Мурманской области с 14 октября по 20 октября 2025 года зафиксировано снижение цен на яблоки (на 2,5%), куриные яйца (на 0,8), шлифованный рис (на 0,7), сахар-песок (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в отчётном периоде отмечен рост цен на картофель (на 10,4%), баранину, кроме бескостного мяса (на 4,3), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 3,5), репчатый лук (на 2,7), пищевую поваренную соль (на 2,5), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (на 1,2%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, в России с 14 по 20 октября текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем изменились на +1,9%, в том числе на помидоры +6,2%, огурцы +3,4%, картофель +2,4%, капусту белокочанную +1,9%, бананы +1,1%, лук репчатый +0,7% и свеклу столовую +0,5%. Переписать в большую сторону ценники пришлось и на яйца куриные +1,6%, крупу гречневую +0,7%, консервы мясные для детского питания +0,6%, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные +0,5%, сосиски, сардельки, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, соль поваренную +0,4%, говядину, мясо кур, сметану, муку пшеничную и чай черный +0,3%, масло подсолнечное, хлеб, водка и обед молоко в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, печенье и творог +0,1%.

Снизились цены в этот же период на сахар-песок (-0,5%), баранину (-0,3%), морковь (-0,3%), сливочное, маргарин и вермишель (-0,2%), колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, макаронные изделия, рис и пшено (-0,1%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, годовая инфляция в России к 20 октября увеличилась до 8,19% с отметки 8,16%, зафиксированной неделей ранее. рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 октября составил 0,22% после повышения на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября.

С начала месяца цены к 20 октября этого года выросли на 0,63%, с начала года - на 4,95%.

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
