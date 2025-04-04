Кошелёк: в магазинах нашего региона в лидерах по росту цен свежая белокочанная капуста, яблоки и репчатый лук

В Магазинах Мурманской области с 25 по 31 марта 2025 года отмечался рост цен на свежую белокочанную капусту (на 2,6%), яблоки (на 2,3), репчатый лук, пастеризованное цельное питьевое молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3), морковь (на 1,2), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,0%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на вермишель, сливочное масло (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране, как сообщил Росстат, с 25 по 31 марта текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на +1,3%, в том числе на картофель +4,0%, свеклу столовую +2,5%, капусту белокочанную +2,1%, помидоры +1,7%, морковь +0,8%, лук репчатый +0,5%, огурцы и яблоки +0,4%, бананы +0,3%.

Пришлось переписать ценники в большую сторону и на соль поваренную +0,5%, муку пшеничную, колбасы полукопченые, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,4%, баранину, хлеб ржаной и пшеничный, молоко ультрапастеризованное, сметану, творог, вермишель, консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай черный +0,3%, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, масло подсолнечное, маргарин, консервы овощные для детского питания, печенье, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы вареные, молоко пастеризованное, макаронные изделия +0,1%.

В отчётный период цены снизились: на яйца куриные (-0,8%), мясо кур и рис (-0,3%), масло сливочное и консервы мясные для детского питания (-0,2%), крупу гречневую и пшено (-0,1%).