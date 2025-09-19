Кошелёк: в магазинах региона продолжается снижение цен на плодоовощную продукцию

В магазинах Мурманской области с 9 по 15 сентября 2025 года зафиксировано снижение цен на морковь (на 7,4%), картофель (на 7,0), репчатый лук (на 5,5), яблоки (на 5,0), свежую белокочанную капусту (на 3,6), пшено (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период повысились цены на сахар-песок (на 1,3%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,0), охлаждённые и мороженые куры (на 0,9), мороженую неразделанную рыбу (на 0,5), байховый черный чай, гречневую крупу (на 0,4%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 9 по 15 сентября текущего года по стране цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,6%), в том числе на морковь (-2,9%), свеклу столовую (-2,8%), яблоки (-2,4%), лук репчатый (-2,3%), капусту белокочанную (-2,2%), картофель (-1,5%), огурцы (-0,8%), на рис (-0,4%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, консервы фруктово-ягодные для детского питания, муку пшеничную и пшено (-0,3%), сосиски, сардельки, масло подсолнечное и консервы овощные для детского питания (-0,2%), колбасы полукопчёные и варёно-копченые, масло сливочное, сметану, соль поваренную и водку (-0,1%).

В это же время цены на помидоры выросли на 6,4%, на бананы +1,2%. В большую сторону переписали ценники на яйца куриные +0,8%, колбасы варёные +0,4%, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, молоко пастеризованное, хлеб ржаной, сахар-песок, крупу гречневую, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, говядину, мясо кур, молоко ультрапастеризованное, хлеб пшеничный и печенье +0,1%.

По данным федеральной службы статистики, инфляция в России с 9 по 15 сентября составила 0,04%. За период со 2 по 8 сентября инфляция составляла 0,10%.

С начала сентября цены выросли на 0,13%, с начала года - на 4,08%. Среднесуточный прирост цен с начала сентября составил 0,009%.

Производители пищевой продукции в РФ в августе по сравнению с июлем повысили цены на свою продукцию на 0,7%, сообщил Росстат.

Рост цен ускорился. В июле по сравнению с июнем он составлял 0,1%, в июне по сравнению с маем отмечалось снижение на 0,4%. В мае рост по сравнению с апрелем составлял 0,7%, в апреле по сравнению с мартом - 0,1%, в марте - 0,3%, в феврале - 1%, в январе - 1,3%.

В годовом выражении в августе цены выросли на 10,7%, с начала года - на 3,8%.

Цены производителей напитков за месяц повысились на 0,1%. В июле по сравнению с июнем рост составил 0,3%, в июне по сравнению с маем цены не изменились, в мае по сравнению с апрелем они выросли на 0,5%, в апреле по сравнению с мартом - на 2,2%. Августовские цены по сравнению с августом прошлого года выросли на 13,7%, с начала года - на 9,8%.