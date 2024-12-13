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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.24 13:00

Кошелёк: в магазинах региона соль подорожала, а картофель стал дешевле

В магазинах Мурманской области с 3 по 09 декабря 2024 года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 4,3%), яблоки (на 2,6), пищевую поваренную соль (на 2,0), подсолнечное и сливочное масло (соответственно на 1,9 и 1,8), баранину, кроме бескостного мяса, вермишель (на 1,6), питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (соответственно на 1,5 и 1,1), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,3), мороженую неразделанную рыбу (на 1,0), пшеничную муку (на 0,8%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на охлаждённые и мороженые куры (на 1,8%), картофель (на 0,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

 А в это время, как сообщает Росстат, с 3 по 9 декабря этого года по стране отмечался рост цен на плодоовощную продукцию, который составил +3,2%, в том числе на огурцы +8,5%, помидоры +5,4%, капусту белокочанную +3,3%, лук репчатый +2,2%, картофель +1,8%, бананы +1,2%, яблоки +1,1%, морковь +0,4% и свеклу столовую +0,3%.

Переписали ценники в магазинах в большую сторону на мясо кур и яйца куриные +1,5%, маргарин и масло подсолнечное +1,3%, рыбу мороженую и молоко стерилизованное +1,1%, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,9%, молоко пастеризованное, сметану и печенье +0,7%, пшено +0,6%, сосиски, сардельки и хлеб ржаной +0,5%, говядину, творог, муку и хлеб пшеничные, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,4%, соль поваренную +0,3%, свинину, рис, вермишель и чай черный +0,2%, баранину, колбасы вареные, консервы фруктово-ягодные для детского питания и водку +0,1%.

А вот снизились цены на макаронные изделия (-0,3%), колбасы полукопчёные и варено-копчёные, консервы овощные для детского питания (-0,2%), сахар-песок, крупу гречневую и смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены: на электропылесосы - на 2,5%, смартфоны -на 1,4%, телевизоры - на 1,3%, легковые автомобили иностранных марок - на 1,0%.

По данным статистического ведомства России инфляция в нашей стране с 3 по 9 декабря составила 0,48%. С начала месяца рост цен к 9 декабря составил 0,62%, с начала года - 8,76%.

Таким образом, инфляция с начала года на 9 декабря уже превысила действующий официальный прогноз ЦБ от октября на 2024 год в 8,0-8,5%. Из данных за 9 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 9 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,32% с 8,88% на конец ноября, если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,32%, если её высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2023 года (на такую методику расчёта перешло Минэкономразвития).

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