Кошелёк: в магазинах региона в лидерах по росту цен оказались морковь, сливочное масло и пищевая поваренная соль

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Кольского Заполярья с 31 марта по 6 апреля 2026 года наиболее подорожали морковь (на 4,2%), сливочное масло (на 2,4), пищевая поваренная соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, свежая белокочанная капуста (на 1,0), пшено (на 0,9%).

За отчётный период подешевели охлаждённые и мороженые куры (на 1,8%), пшеничная мука (на 0,9), яблоки, шлифованный рис (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

По данным Росстата, в России с 31 марта по 6 апреля текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,2%, в том числе на помидоры +2,0%, морковь +1,8%, капусту белокочанную +0,9%, картофель и яблоки +0,6%, свеклу столовую +0,5%. В большую сторону в магазинах переписали ценники на сахар-песок +1,4%, консервы для детского питания фруктово-ягодные +1,2%, овощные +1,0% и мясные +0,8%, яйца куриные +0,7%, масло подсолнечное, пшено, вермишель и соль поваренную +0,4%, говядину, колбаски полукопчёные и варёно-копченые, маргарин и чай чёрный +0,3%, свинину, мясо куриное, рыбу мороженую, кефир, смеси сухие молочные для детского питания, макаронные изделия, печенье и водку +0,2%, баранину, сметану, хлеб ржаной и пшеничный, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Снизились цены: на огурцы (-2,6%), муку пшеничную (-0,5%), рис (-0,3%), масло сливочное (-0,2%), сосиски, сардельки и творог (-0,1%), лук репчатый (-0,4%) и бананы (-0,2%).

Как сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат), инфляция в РФ с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчёт за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней).

С начала месяца рост цен к 6 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%.

