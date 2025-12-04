19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
Мурманская область. Арктика (16+)04.12.25 14:00

Кошелёк: в магазинах региона в лидерах по росту цен репчатый лук, картофель, говядина и свинина

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 25 ноября по 1 декабря 2025 года было отмечено увеличение цен на репчатый лук (на 2,7%), картофель (на 2,4), говядину и свинину (кроме бескостного мяса), подсолнечное масло (на 1,2), пшеничную муку (на 1,0%).

В отчётный период снизились цены на морковь (на 1,9%), свежую белокочанную капусту (на 1,7), сахарный песок (на 1,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, в России с 25 ноября по 1 декабря текущего года рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил +0,8%, в том числе на огурцы +3,9%, картофель +1,6%, лук репчатый +0,9%, морковь +0,5%, капусту белокочанную +0,4%, бананы и яблоки +0,3%. В большую сторону пришлось переписывать в магазинах ценники на муку пшеничную +0,3%, говядину, молоко ультрапастеризованное и хлеб ржаной +0,2%, мясо кур, колбасы вареные, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, яйца куриные, хлеб пшеничный, макаронные изделия, чай черный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётный период снизились цены на помидоры (-1,0%), сахар-песок (-0,7%), рис (-0,4%), масло сливочное, сметану и пшено (-0,3%), свинину, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, консервы мясные для детского питания и вермишель (-0,2%), сосиски, сардельки, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания, крупу гречневую и печенье (-0,1%).

По данным статистического ведомства, рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней).

С начала месяца цены к 1 декабря (то есть за один день) выросли на 0,01%, с начала года - на 5,27%.

Инфляция в РФ в 2025 году будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил 2 декабря Президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ» «Россия зовёт!».

«Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и ЦБ», - сказал он.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год равен 6,5-7%. Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%.

-

