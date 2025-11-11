Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по растут цен вырвались картофель, свежая белокочанная капуста и морковь

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 28 октября по 5 ноября 2025 года отмечено увеличение цен на картофель (на 11,5%), свежую белокочанную капусту (на 3,3), морковь (на 2,5), сахарный песок (на 0,9%).

В отчётный период снизились цены на яблоки (на 3,1%), репчатый лук (на 2,1), неразделанную мороженую рыбу, чёрный байховый чай (на 1,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.