Мурманская область. Арктика (16+)11.11.25 10:15
Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по растут цен вырвались картофель, свежая белокочанная капуста и морковь
Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 28 октября по 5 ноября 2025 года отмечено увеличение цен на картофель (на 11,5%), свежую белокочанную капусту (на 3,3), морковь (на 2,5), сахарный песок (на 0,9%).
В отчётный период снизились цены на яблоки (на 3,1%), репчатый лук (на 2,1), неразделанную мороженую рыбу, чёрный байховый чай (на 1,7%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Болей и богатей: выплаты по больничным листам вырастут-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на торгах вслед за снижающимися ценами на нефть-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)В 2025 году управляющие компании Мурманской области оштрафовали на 16,5 млн рублей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре