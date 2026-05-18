Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.05.26 15:30

Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, неразделанная мороженая рыба и яблоки

В магазинах Мурманской области, как сообщает региональное статистическое ведомство, с 5 по 12 мая текущего года зафиксировано снижение цен на репчатый лук (на 3,6%), сливочное масло (на 1,9%), куриные яйца (на 1,8%).

В этот же период повысились цены на свежую белокочанную капусту (на 2,5%), неразделанную мороженую рыбу (на 2,2), яблоки (на 1,6), пищевую поваренную соль (на 0,9), картофель (на 0,8%). 

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 5 по 12 мая 2026 года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-3,3%), в том числе на огурцы (-11,7%), помидоры (-10,7%), бананы (-2,0%), картофель (-0,3%) и яблоки (-0,1%). В отчётном периоде дешевле стали яйца куриные (-1,4%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (-0,3%), масло сливочное и творог (-0,2%), сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, консервы овощные для детского питания, рис, печенье и водку (-0,1%).

А вот в большую сторону ценники в магазинах страны переписывали на капусту белокочанную +3,2%, лук репчатый +1,4%, свеклу столовую +1,3% и морковь +0,7%. Дороже стали баранина +1,8%, рыба мороженая +0,5%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и сахар-песок +0,4%, вермишель +0,3%, говядина, молоко ультрапастеризованное, хлеб ржаной, крупа гречневая, пшено, соль поваренная и чай чёрный +0,2%, мясо кур, колбасы полукопчёные и варёно-копчёные, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, кефир, масло подсолнечное, муку пшеничную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Как отмечает Федеральная служба госстатистики (Росстат), потребительских цен в РФ с 5 по 12 мая составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, сообщила

С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,06%, с начала года - 3,17%.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:05«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, неразделанная мороженая рыба и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,11 рубля, доллар потерял почти 78 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане попросили разъяснить порядок смены управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять