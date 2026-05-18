Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, неразделанная мороженая рыба и яблоки

В магазинах Мурманской области, как сообщает региональное статистическое ведомство, с 5 по 12 мая текущего года зафиксировано снижение цен на репчатый лук (на 3,6%), сливочное масло (на 1,9%), куриные яйца (на 1,8%).

В этот же период повысились цены на свежую белокочанную капусту (на 2,5%), неразделанную мороженую рыбу (на 2,2), яблоки (на 1,6), пищевую поваренную соль (на 0,9), картофель (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране с 5 по 12 мая 2026 года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-3,3%), в том числе на огурцы (-11,7%), помидоры (-10,7%), бананы (-2,0%), картофель (-0,3%) и яблоки (-0,1%). В отчётном периоде дешевле стали яйца куриные (-1,4%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (-0,3%), масло сливочное и творог (-0,2%), сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, консервы овощные для детского питания, рис, печенье и водку (-0,1%).

А вот в большую сторону ценники в магазинах страны переписывали на капусту белокочанную +3,2%, лук репчатый +1,4%, свеклу столовую +1,3% и морковь +0,7%. Дороже стали баранина +1,8%, рыба мороженая +0,5%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и сахар-песок +0,4%, вермишель +0,3%, говядина, молоко ультрапастеризованное, хлеб ржаной, крупа гречневая, пшено, соль поваренная и чай чёрный +0,2%, мясо кур, колбасы полукопчёные и варёно-копчёные, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, кефир, масло подсолнечное, муку пшеничную, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

Как отмечает Федеральная служба госстатистики (Росстат), потребительских цен в РФ с 5 по 12 мая составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, сообщила

С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,06%, с начала года - 3,17%.