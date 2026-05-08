Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, репчатый лук и морковь

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 28 апреля по 4 мая 2026 года отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 6,4%), репчатый лук (на 4,6), морковь, пищевую поваренную соль (на 2,6), подсолнечное масло (на 1,5), шлифованный рис (на 1,0%).

В отчётном периоде снизились цены на сливочное масло (на 1,4%), пшеничную муку, яблоки (на 1,0%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. 

Как сообщает Росстат, по стране с 28 апреля по 4 мая текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-2,7%), в том числе на огурцы (-11,6%), помидоры (-7,5%), бананы (-0,5%) и яблоки (-0,1%). Порадовала россиян и снижение цен на на яйца куриные (-1,0%), колбасы вареные и рис (-0,4%), свинину и сосиски, сардельки (-0,3%), консервы мясные для детского питания и соль поваренную (-0,2%), колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко ультрапастеризованное, масло сливочное, макаронные изделия и печенье (-0,1%).

В отчётный период переписывали ценники в магазинах в большую сторону на капусту белокочанную +2,8%, лук репчатый +1,3%, свеклу столовую и морковь +1,0%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,6%, мясо кур +0,5%, крупу гречневую +0,4%, сахар-песок +0,3%, говядину, рыбу мороженую, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие +0,2%, маргарин, масло подсолнечное, кефир, творог, консервы овощные для детского питания, муку и хлеб пшеничные, вермишель и чай черный +0,1%.

Как отмечает Федеральная служба госстатистики (Росстат), снижение потребительских цен в РФ с 28 апреля по 4 мая составило 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля.

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (с 26 августа по 1 сентября цены тогда уменьшились на 0,08%).

С начала месяца снижение цен к 4 мая составило 0,01%, с начала года к 4 мая цены выросли на 3,19% (инфляция, считаемая с начала года, впервые в 2026 году ушла ниже траектории 2025 года - с начала 2025 года по 4 мая 2025 года цены выросли на 3,22%).

Дефляция с 28 апреля по 4 мая во многом объясняется существенным снижением цен на плодоовощную продукцию - на 2,7% (после сокращения на 1,6% с 21 по 27 апреля).

