Кошелёк: в магазинах региона выросли цены на картофель, куриные яйца, репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 10 по 15 января 2024 года зафиксировано увеличение цен на картофель (на 8,9%), куриные яйца (на 2,5), репчатый лук (на 2,3), пшеничную муку (на 1,2%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на свежую белокочанную капусту (на 5,1%), охлаждённые и мороженые куры (на 3,1), подсолнечное масло (на 1,0), морковь (на 0,8), байховый чёрный чай (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А как сообщает Росстат, с 10 по 15 января текущего года в стране цены подросли на огурцы +3,0%, помидоры +2,0%, капусту белокочанную +1,9%, свеклу столовую +1,7%, бананы +1,5%, картофель +1,4%, лук репчатый и морковь +1,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,8%, баранину, консервы мясные и овощные для детского питания +0,7%, яблоки +0,6%, масло сливочное, маргарин, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, муку пшеничную +0,4%, говядину, молоко пастеризованное, творог, смеси сухие молочные для детского питания, соль поваренную и печенье +0,3%, рыбу мороженую, масло подсолнечное, вермишель, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, колбасы вареные, сметану, хлеб пшеничный +0,1%.

Снизились цены на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (-0,2%), сахар-песок и чай чёрный (-0,1%).