Кошелёк: в магазинах Заполярья отмечается весеннее повышение цен на картофель, свежую белокочанную капусту и морковь

В магазинах Мурманской области с 20 по 26 мая 2025 года отмечено повышение цен на картофель (на 8,7%), свежую белокочанную капусту (на 7,0), морковь (на 6,3), вермишель (на 1,9), яблоки (на 1,6), неразделанную мороженую рыбу (на 1,4), мороженные и охлаждённые куры, подсолнечное масло (на 1,3%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период наблюдалось снижение цен на байховый чёрный чай (на 2,2%), куриные яйца (на 1,7), сливочное масло (на 1,4%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики, по стране с 20 по 26 мая текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились (-0,8%), в том числе на огурцы (-9,0%), помидоры (-5,9%), бананы (-1,5%) и капусту белокочанную (-0,9%). Но в это же время подскочили цены на морковь +5,1%, свеклу столовую +3,7%, картофель +2,4%, яблоки +1,4% и лук репчатый +0,2%. Пришлось переписать ценники в большую сторону и на мясо кур +0,9%, консервы овощные для детского питания +0,6%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые +0,5%, рыбу мороженую +0,4%, сосиски, сардельки, хлеб, макаронные изделия, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, колбасы вареные и масло подсолнечное +0,2%, смеси сухие молочные для детского питания, сметану, муку пшеничную, сахар-песок, печенье и рис +0,1%.

Росстат отметил за отчётный период снижение цен в стране на яйца куриные (-1,8%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-0,7%), крупу гречневую (-0,5%), молоко ультрапастеризованное и масло сливочное (-0,3%), баранину, консервы мясные для детского питания, пшено и чай чёрный (-0,2%), творог (-0,1%).

По данным Росстата, за период с 20 по 26 мая этого года инфляция в России составила 0,06%. С 13 по 19 мая инфляция составила 0,07%. С начала мая цены выросли на 0,21%, с начала года - на 3,34%.