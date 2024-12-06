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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.24 11:00

Кошелёк: в магазинах Заполярья в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности и свежая белокочанная капуста

В магазинах Мурманской области  с 26 ноября по 2 декабря 2024 года возросли цены на репчатый лук (на 4,8%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 3,5), свежую белокочанную капусту (на 2,0), морковь (на 1,9), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,4), сливочное масло (на 1,3), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, картофель (на 1,0), охлаждённые и мороженые куры (на 0,9), куриные яйца (на 0,8), баранину, кроме бескостного мяса, пшеничную муку (на 0,7), пищевую поваренную соль (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на яблоки (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране, как сообщает Росстат, с 26 ноября по 2 декабря текущего года рост цен на плодоовощную продукцию составил +3,6%, в том числе на огурцы +9,5%, помидоры +6,7%, капусту белокочанную +2,5%, лук репчатый +2,0%, картофель и бананы +1,4%, яблоки +1,3%, морковь +0,3% и свеклу столовую +0,2%. В большую сторону переписали ценники и на яйца куриные +1,3%, масло сливочное +1,2%, мясо кур и масло подсолнечное +1,1%, сыры твердые, полутвёрдые и мягкие +0,9%, рыбу мороженую и творог +0,8%, молоко +0,7%, сметану +0,6%, муку пшеничную и пшено +0,5%, соль поваренную +0,4%, говядину, баранину, маргарин, хлеб и печенье +0,3%, колбасы полукопчёные и варено-копченые, консервы мясные для детского питания, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, смеси сухие молочные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, макаронные изделия, вермишель и водку +0,1%.

В отчётный период снизились цены на сосиски, сардельки (-0,3%), сахар-песок, рис и чай черный (-0,1%).

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены на телевизоры - на 1,3%, электропылесосы - на 0,6%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,4%.

По данным Федеральной службы госстатистики, инфляция в России с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50%. С начала месяца рост цен ко 2 декабря составил 0,14%, с начала года - 8,34%.

Траектория инфляции в России складывается вблизи верхней границы прогноза ЦБ на 2024 год - 8,5%, сообщил 3 декабря журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. «Сейчас траектория идёт, видимо, вблизи или выше верхней границы», - сказал он в кулуарах конференции «Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие».

Напомним, ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5%, на 2025 год - до 4,5-5%. Возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в 2026 году.

 

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