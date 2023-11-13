Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2024-2028 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Со второго полугодия 2024 года предельный размер подорожания ЖКХ, например, в Москве составит 11 процентов, Подмосковье — 10,7, Санкт-Петербурге — 9,8, Ленинградской области — 10,2.

Больше всего услуги ЖКХ могут подорожать в Забайкальском крае (на 15 процентов), Омской области (14) и Северной Осетии (13,7); а меньше всего — в Хакасии (4), на Чукотке и в Магаданской области (по 4,9 процента).

По Мурманской области, согласно документу, средний индекс на второе полугодие 2024 года составит 9,9%. По нашему региону прописано, что предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям во втором полугодии 2024 года может составлять 2,4%, а в 2025-2028 годах – 2,1%.