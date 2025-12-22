Кошелёк: в Мурманской области установлены предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги

Лучшие работодатели России для молодёжи 2025 годаДень энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%
 Мурманская область. Арктика (16+)22.12.25 10:15
В соответствии с решением правительства РФ в Мурманской области установлены предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2026 год. Изменение тарифов на ресурсы и, соответственно, платы граждан за услуги ЖКХ в целом произойдёт с 1 января на 1,7% в связи с увеличением НДС с 20% до 22%, и с 1 октября на 15%.

Решение обусловлено объективным ростом расходов ресурсоснабжающих организаций: увеличением стоимости топлива, повышением МРОТ, стоимости материалов и перевозок.

Тем не менее, тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области изменятся на 11,3% в рамках предельных уровней, установленных ФАС России, и останутся одними из минимальных по РФ, а также самыми минимальными в СЗФО.

«Несмотря на повышение, рост платы за ЖКУ в Мурманской области в следующем году вновь будет существенно ниже экономически необходимого уровня. Чтобы удержать индекс на отметке 15% и тем самым снизить нагрузку на жителей, область компенсирует компаниям часть расходов из бюджета. В 2026 году на эти субсидии регион направит около 10 млрд рублей», – отметила председатель комитета по тарифному регулированию Елена Стукова.

Так, благодаря поддержке из областного бюджета, платёж по всем услугам ЖКХ за трёхкомнатную квартиру в 5 раз меньше, чем мог бы быть.

Также в проекте областного бюджета Министерством труда и социального развития Мурманской области предусмотрено более 2 млрд рублей на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Меры поддержки позволяют гражданам получать помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счёт средств регионального бюджета.

Как отмечает комитет по тарифному регулированию Мурманской области, самый эффективный способ контролировать расходы — установить приборы учёта для дополнительной экономии (плата по счётчикам в среднем на 30% ниже, чем по нормативам). Также можно воспользоваться онлайн-калькулятором для проверки платежей на сайте комитета по тарифному регулированию.

