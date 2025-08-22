Кошелёк: в Мурманской области в июле жилищно-коммунальные услуги подорожали сильнее, чем в целом по стране

По данным Росстата, цены в Мурманской области в июле 2025 года выросли на 0,71% к июню. При этом за месяц значительнее всего подорожали услуги – это произошло из-за индексации коммунальных тарифов. Продукты в июле подешевели, а промтовары подорожали умеренно.

По данным Росстата, цены в Мурманской области в июле 2025 года выросли на 0,71% к июню. При этом за месяц значительнее всего подорожали услуги – это произошло из-за индексации коммунальных тарифов. Продукты в июле подешевели, а промтовары подорожали умеренно.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, продолжили дешеветь овощи – в июле на прилавки магазинов поступила продукция нового отечественного урожая. Благодаря расширению предложения шестой месяц подряд снижались цены на яйца. В то же время подорожал кофе. В основном это связано с ростом мировых цен на кофейные зерна из-за сокращения урожая в странах-поставщиках.

Подорожали непродовольственные товары повседневного спроса – производители и продавцы переносили в цены возросшие издержки на логистику и зарплаты сотрудников. В результате выросли цены на бытовую химию. А вот некоторые товары длительного пользования – компьютеры, инструменты и оборудование – стали доступнее. Этому способствовали укрепление рубля в предыдущие месяцы и распродажи в магазинах.

«Жилищно-коммунальные услуги подорожали в Мурманской области сильнее, чем в целом по стране – за год прирост составил более 14%. Во многом это связано с более высокими расходами ресурсоснабжающих организаций на отопление в условиях северного климата. Ещё одна причина – значительные затраты на доставку материалов и энергоносителей из-за удаленности региона», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова (наглядно на инфографике).

Годовая инфляция в Мурманской области в июле составила 9,56%, а по России – 8,79%. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы годовая инфляция снизилась до 4% в 2026 году и оставалась в дальнейшем вблизи этого уровня. Подробнее о динамике инфляции в Мурманской области – на сайте Банка России.