Кошелёк: в Мурманской области в лидеры по росту цен вырвались свежая белокочанная капуста, сливочное масло и пищевая поваренная соль

В магазинах Мурманской области с 19 по 25 ноября текущего года увеличение цен было отмечено на свежую белокочанную капусту (на 7,4%), сливочное масло (на 6,0), пищевую поваренную соль (на 3,0), мороженую неразделанную рыбу (на 2,9), репчатый лук (на 2,8), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,5), морковь (на 2,2), сахарный песок (на 1,7), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,4), шлифованный рис (на 1,0), пшено (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на охлаждённые и мороженые куры (на 3,3%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,9%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по стране Росстат отмечает, что с 19 по 25 ноября этого года рост цен на плодоовощную продукцию составило +3,8%, в том числе на огурцы +10,6%, помидоры +5,8%, капусту белокочанную +3,7%, лук репчатый +3,2%, картофель +2, 7%, свечу столовую +2,3%, бананы +1,4%, яблоки +1,1% и морковь +1,0%.

Переписали в большую сторону ценники на масло сливочное, сметану и яйца куриные +1,1%, молоко пастеризованное +0,9%, творог и молоко стерилизованное +0,8%, рыбу мороженую, масло подсолнечное, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0, 7%, хлеб пшеничный и соль поваренную +0,5%, баранину, смеси сухие молочные для детского питания, муку пшеничную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в) +0,4%, колбасы полукопчёные и варено-копчёные, хлеб ржаной, пшено, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания +0,3%, свинина, мясо кур, чай чёрный и печенье организации + 0,2%, говядину, сосиски, сардельки, маргарин и крупу гречневую +0,1%.

В это же время снизились цены: на вермишель (-0,3%), колбасы варенные (-0,2%) и консервы мясные для детского питания (-0,1%).

По данным Федеральной службы госстатистики, за период с 19 по 25 ноября 2024 года потребительские цены повысились на 0,36%. С начала ноября цены выросли на 1,15%, с начала года - на 7,8%. Среднесуточный прирост цен с начала ноября составил 0,046%.