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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.25 13:00

Кошелёк: в Мурманской области в лидеры по росту цен вышли репчатый лук, морковь, охлаждённые и мороженые куры

В магазинах Мурманской области с 13 мая по 19 мая 2025 года наблюдалось повышение цен на репчатый лук (на 5,2%), морковь (на 4,4), охлаждённые и мороженые куры (на 2,2), пшено (на 1,6), пшеничную муку (на 1,4), пищевую поваренную соль (на 1,0%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период отмечено снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 4,0%), куриные яйца (на 2,6), картофель (на 2,2%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как сообщает Росстат, с 13 по 19 мая текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на свеклу столовую +5,3%, капусту белокочанную +4,5%, морковь +4,4%, лук репчатый +2,5%, картофель +1,7% и яблоки +1,1%. Переписали в сторону увеличения ценники на курицу +1,3%, сосиски, сардельки +0,5%, говядину, колбасы варёные, рыбу мороженую, маргарин, консервы овощные для детского питания, печенье, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, баранину, свинину, колбаски полукопченые и варено-копченые, консервы фруктово-ягодные для детское питание, хлеб, чай черный и водку +0,2%, молоко ультрапастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, сыры твердые, полутвердые и мягкие, вермишель, соль поваренную +0,1%.

В отчётный период цены на плодоовощную продукцию в России в среднем снизились (-1,1%), в том числе на огурцы (-10,4%), помидоры (-7,6%) и бананы (-1,5%). Дешевле стали яйца куриные (-1,8%), крупа гречневая и рис (-0,4%), масло подсолнечное (-0,2%), масло сливочное, сметана, творог и пшено (-0,1%).

Федеральная служба госстатистики отмечает, что инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

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