Кошелёк: в Мурманской области в мае 2026 года в лидерах по росту цен оказались сахар, резиновая обувь, санаторно-оздоровительные услуги

Мурманскстат подготовил оперативные данные по индексам потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области за май 2026 года.

Как сообщает статистическое ведомство, по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее снижение цен отмечено на плодоовощную продукцию, включая картофель (на 8,2%), яйца (на 2,5), водку, овощные консервы (на 2,0), масло и жиры (на 1,1%).

Возросли в мае цены на сахар (на 3,0%), мороженую рыбу, кроме сельди (на 2,6), мороженое рыбное филе (на 2,2), хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров более всего подешевели ковры и ковровые изделия (на 3,4%), прочие культтовары (на 2,5), инструменты и оборудование (на 2,1), товары для животных (на 1,7%).

Возросли цены на резиновую обувь (на 3,3%), фарфоро-фаянсовую посуду (на 2,6%), игрушки (на 2,2), моющие и чистящие средства, велосипеды и мотоциклы (на 1,5), мужскую одежду (на 1,2), парфюмерно-косметические товары (на 1,1), печатные издания и средства связи (на 1,0%).

По группам услуг увеличилась стоимость услуг санаторно-оздоровительных (на 14,7%), экскурсионных (на 14,6), по ремонту жилищ (на 11,3), железнодорожного транспорта (на 8,9), гостиниц (на 5,0), бытовых (на 3,4), дошкольного воспитания (на 1,3%).

Снизилась стоимость на услуги городского автомобильного транспорта (на 2,6%), по аренде квартир (на 2,3%), в сфере зарубежного туризма (на 2,2%).