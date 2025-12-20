С любовью к природе: в Замбии развивают экологичное пчеловодство, а в Италии робот ухаживает за виноградникамиВ 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК
Кошелёк: в Мурманской области в ноябре в лидерах по росту цен оказались овощи, строительные материалы и услуги гостиниц

Мурманскстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен и тарифов на товары и услуги за ноябрь текущего года. По данным статистического ведомства, в магазинах Кольского Заполярья в ноябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на овощи (на 10,0%), мясные субпродукты (на 4,8), фрукты и цитрусовые (на 2,6), варенье, джем, повидло, мёд (на 1,9), яйца (на 1,5), мясо птицы, копчёные продукты из мяса и птицы, кофе (на 1,1%).

Наиболее снизились цены на сахар (на 4,2%), мясные консервы (на 3,8), мороженое рыбное филе (на 2,1), чай (на 1,9), сыр (на 1,4), масло и жиры (на 1,2%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали строительные материалы (на 2,5%), фарфоро-фаянсовая посуда (на 2,0), мебель (на 1,8), игрушки, постельное бельё (на 1,4), верхний трикотаж (на 1,3), полотенца, товары для животных, одежда для детей дошкольного возраста (на 1,1), чулочно-носочные изделия, мужская одежда, печатные издания (на 1,0%).

Подешевели телерадиотовары (на 1,8%), электротовары и другие бытовые приборы (на 1,2%).

По группам услуг наиболее возросла стоимость услуг гостиниц (на 9,3%), организаций культуры (на 8,9), железнодорожного транспорта (на 6,4), беспроводной радиосвязи (на 3,2), бытовых (на 2,8), ветеринарных (на 2,2), по подключению к сети Интернет, экскурсионных (на 1,6), городского автомобильного транспорта (на 1,2%).

Снизилась стоимость аренды квартир (на 2,3%).

