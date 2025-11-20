Кошелёк: в Мурманской области в октябре наибольший рост цен отмечен на овощи, ювелирные изделия, на услуги в сфере гостиниц и прочих мест проживания

Мурманскстат подвёл итоги за октябрь текущего года по потребительским ценам и тарифам на товары и услуги в Мурманской области.

По сведениям ведомства, в октябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на овощи (на 5,2%), хлеб и булочные изделия (на 4,3), мороженое рыбное филе (на 2,4), макаронные изделия (на 1,9), мороженое (на 1,7), соус, специи, концентраты (на 1,4), варенье, джем, повидло, мед (на 1,2), свинину, фрукты и цитрусовые (на 1,1), алкогольные напитки (на 1,0%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на овощные консервы (на 2,4%), сахар (на 2,2), мясные консервы (на 1,4%), рыбные консервы (на 1,3%).

По группам непродовольственных товаров в основном подорожали ювелирные изделия (на 6,3%), печатные издания (на 3,5), спички (на 2,1), табачные изделия (на 1,8), холодильники бытовые, мужская обувь (на 1,6%).

Наиболее подешевели средства связи (на 2,4%), пиломатериалы (на 1,9), часы (на 1,4), культтовары прочие (на 1,3%).

По группам услуг особенно снизилась стоимость услуг экскурсионных (на 11,5%), железнодорожного транспорта (на 9,3), в сфере зарубежного туризма (на 6,6), банковских (на 0,8%), но возросла стоимость услуг в сфере гостиниц и прочих мест проживания (на 6,3%), ремонта жилищ (на 5,7) в сфере организаций культуры (на 5,0), аренды квартир (на 4,3), фотоателье, бань и душевых (на 2,1), жилищных (на 1,7), в сфере профессионального обучения (на 1,4%).