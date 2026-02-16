Кошелёк: в начале года цены на услуги рванули вверх

В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го индекс потребительских цен составил 101,62%, (в январе 2025 года – 101,23%).

Как сообщает Росстат, в январе более всего изменились цены на услуги правового характера: на удостоверение завещания +14,9% и оформление доверенности +11,3% в нотариальной конторе, устную консультацию юриста по семейным вопросам +2,9%.

В группе услуг пассажирского транспорта изменились цены и тарифы: на проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного +12,3% и нефирменного +9,4% поездов дальнего следования, метро +10,2%, пригородном поезде +8,7%, трамвае +6,4%, городском +4,5% и междугороднем +3,7% автобусах, маршрутном такси +3,1%, троллейбусе +3,0%, такси +1,1%. Изменилась стоимость комбинированного билета для проезда в городском пассажирском транспорте +9,4%.

Снизилась стоимость проезда в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования (-6,3%), а также купейных вагонах скорого нефирменного (-2,5%) и фирменного (-2,3%) поездов дальнего следования.

Из услуг жилищно-коммунального хозяйства, оказываемых населению, изменились тарифы: на взносы на капитальный ремонт +11,8%, оплату жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, содержание, ремонт жилья для граждан-собственников +4,1%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ +1,9%, водоснабжение горячее +1,8% и холодное +1,6%, газоснабжение +1,7%, водоотведение, отопление и электроэнергию +1,6%.

Изменилась стоимость отдельных услуг внутреннего туризма: поездок на отдых на Черноморское побережье России +10,8%, билетов в кинотеатры +4,0%, музеи и на выставки +3,5%, театры +2,2%, а также путевок в санатории +2,9% и дома отдыха, пансионаты +1,1%, проживания в гостиницах 1*-5*, мотелях и хостелах от 0,4% до +2,3%, автобусных экскурсий +1,7% и экскурсионных туров по России +1,1%.

Среди услуг зарубежного туризма изменились цены: на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии +10,6%, Египет +4,1%, ОАЭ +3,8%, Турцию +1,3%.

Снизились цены на поездки в Беларусь (-3,5%), отдельные страны Средней Азии (-2,0%).

Из медицинских услуг изменились цены: на услуги сиделок +4,8%, первичный консультативный прием у врача специалиста +3,7%, физиотерапевтическое лечение +2,9%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога +2,8%, ультразвуковое исследование брюшной полости +2,6%, лечебный массаж +2,5%, гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) +2,4%, пребывание пациента в круглосуточном стационаре +2,2%, общий анализ крови и удаление зуба под местным обезболиванием +2,0%, восстановление зуба пломбой +1,9%, изготовление съёмного зубного протеза +1,8% и коронки +1,7%, диагностику на магнитно-резонансном или компьютерном томографе +1,6%.

Изменились цены на следующие виды бытовых услуг: мойка легкового автомобиля +3,4%, бани и душевые +2,7%, фотоателье +2,5%, ремонт, пошив одежды +2,3%, химчистка и прачечные +2,1%, ритуальные +1,7%, ремонт холодильников +1,6%, шиномонтаж +1,4% и регулировка развала-схождения +1,3% колес легкового автомобиля, парикмахерские +1,4%, установка пластиковых окон +1,3%.

Кроме того, из наблюдаемых услуг изменилась стоимость: междугородней телефонной связи +9,1%, годового полиса КАСКО +4,7% и ОСАГО +2,8%, ветеринарных услуг +3,9%, посещения детского ясли-сада +3,3%, пересылки простой посылки внутри России +2,6%, начального курса обучения вождению легкового автомобиля +2,4%, ксерокопирования документа +2,2%, подключения к сети Интернет, занятий на курсах профессионального обучения +1,9% и в плавательных бассейнах +1,6%.