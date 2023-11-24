Северянам предлагают отдать голос за Кольское Заполярье на выставке «Россия»В ЗАТО город Североморск открылся пункт приёма вторичных материальных ресурсов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.23 12:30

Кошелёк: в октябрьские лидеры по росту цен вышли яйца куриные, спички и услуги воздушного транспорта

Мурманскстат подвёл итоги изменения потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области за октябрь текущего года.

По данным ведомства, во втором осеннем месяце 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров увеличение цен зафиксировано на яйца (на 6,8%), мясопродукты (на 2,2), овощные консервы (на 2,0), сыры, сахар (1,0), рыбопродукты, хлеб хлебобулочные изделия (на 0,7).

Снизились цены на мороженое (на 3,8%), плодоовощную продукцию, включая картофель (на 1,1), фруктово-ягодные консервы (на 0,9), молоко и молочную продукцию (на 0,8), масло и жиры (на 0,6), алкогольные напитки (на 0,2%).

По группам непродовольственных товаров подорожали спички (на 4,2%), товары для животных (на 2,5), мебель, бумажно-беловые товары (на 2,1), электротовары и другие бытовые приборы (на 2,0), медицинские товары (на 1,5), строительные материалы (на 1,2), одежда и бельё, трикотажные изделия (на 1,0), табачные изделия (на 0,6), автомобили на (на 0,5%).

Подешевели парфюмерно-косметические товары (на 0,7%), галантерея (на 0,4), моторное топливо (на 0,3%).

Среди групп услуг возросла стоимость услуг воздушного транспорта (на 17,9%), а железнодорожного, напротив, снизилась (на 5,5%). Возросла стоимость услуг организаций культуры (на 5,8%), банков (на 5,0), бытовых услуг (на 3,2), телекоммуникационных, медицинских (на 1,8), ветеринарных (на 1,4%). Снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 4,9%), гостиниц и прочих мест проживания (на 2,3), экскурсионных (на 1,6%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в октябрьские лидеры по росту цен вышли яйца куриные, спички и услуги воздушного транспорта-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться, курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)В Кандалакше директора УК «Импульс» за неисполнение предписаний пришлось наказать рублём-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика