Кошелёк: в октябрьские лидеры по росту цен вышли яйца куриные, спички и услуги воздушного транспорта

Мурманскстат подвёл итоги изменения потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области за октябрь текущего года.

По данным ведомства, во втором осеннем месяце 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров увеличение цен зафиксировано на яйца (на 6,8%), мясопродукты (на 2,2), овощные консервы (на 2,0), сыры, сахар (1,0), рыбопродукты, хлеб хлебобулочные изделия (на 0,7).

Снизились цены на мороженое (на 3,8%), плодоовощную продукцию, включая картофель (на 1,1), фруктово-ягодные консервы (на 0,9), молоко и молочную продукцию (на 0,8), масло и жиры (на 0,6), алкогольные напитки (на 0,2%).

По группам непродовольственных товаров подорожали спички (на 4,2%), товары для животных (на 2,5), мебель, бумажно-беловые товары (на 2,1), электротовары и другие бытовые приборы (на 2,0), медицинские товары (на 1,5), строительные материалы (на 1,2), одежда и бельё, трикотажные изделия (на 1,0), табачные изделия (на 0,6), автомобили на (на 0,5%).

Подешевели парфюмерно-косметические товары (на 0,7%), галантерея (на 0,4), моторное топливо (на 0,3%).

Среди групп услуг возросла стоимость услуг воздушного транспорта (на 17,9%), а железнодорожного, напротив, снизилась (на 5,5%). Возросла стоимость услуг организаций культуры (на 5,8%), банков (на 5,0), бытовых услуг (на 3,2), телекоммуникационных, медицинских (на 1,8), ветеринарных (на 1,4%). Снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 4,9%), гостиниц и прочих мест проживания (на 2,3), экскурсионных (на 1,6%).