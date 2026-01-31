ЗАЙМЫ ДЛЯ СРОЧНЫХ НУЖД: КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ БЫСТРО И ПРОСТОЭхо аварии на ЛЭП: отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск
Кошелёк: в последний месяц 2025 года в лидеры по росту цен в Мурманской области вышли овощи, перевязочные материалы и услуги гостиниц

Как сообщает Мурманскстат, в декабре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на овощи (на 4,0%), хлеб и хлебобулочные изделия (на б1,7), крупу и бобовые (на 1,4), овощные консервы (на 1,4), безалкогольные напитки (на 1,3), питьевое молоко (на 0,8%).

Снизились цены на сахар (на 4,1%), макаронные изделия (на 3,4), фруктово-ягодные консервы (на 3,3), мороженую рыбу (кроме сельди), копчёные продукты из мяса и птицы (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали перевязочные материалы (на 4,8%), ювелирные изделия (на 4,2), фотоаппараты (на 3,6), персональные компьютеры (на 3,3),

средства связи (на 2,1), медикаменты (на 2,0), телерадиотовары (на 1,4), верхний трикотаж (на 1,1), спички (на 1,0), легковые автомобили (на 0,9%). Подешевели пиломатериалы (на 3,5%), товары для животных (на 0,8%).

По группам услуг наиболее возросла стоимость услуг гостиниц (на 6,9%), по подключению к сети Интернет (на 6,6), страхования (на 6,5), бань и душевых (на 5,6), аренды квартир (на 5,4), дошкольного воспитания (на 5,0), пассажирского транспорта (на 4,9), санаторно-оздоровительных (на 3,4), парикмахерских (на 1,6%).

Снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 5,2%), беспроводной радиосвязи (на 1,1%).

 

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
