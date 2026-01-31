Кошелёк: в последний месяц 2025 года в лидеры по росту цен в Мурманской области вышли овощи, перевязочные материалы и услуги гостиниц

Как сообщает Мурманскстат, в декабре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на овощи (на 4,0%), хлеб и хлебобулочные изделия (на б1,7), крупу и бобовые (на 1,4), овощные консервы (на 1,4), безалкогольные напитки (на 1,3), питьевое молоко (на 0,8%).

Снизились цены на сахар (на 4,1%), макаронные изделия (на 3,4), фруктово-ягодные консервы (на 3,3), мороженую рыбу (кроме сельди), копчёные продукты из мяса и птицы (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали перевязочные материалы (на 4,8%), ювелирные изделия (на 4,2), фотоаппараты (на 3,6), персональные компьютеры (на 3,3),

средства связи (на 2,1), медикаменты (на 2,0), телерадиотовары (на 1,4), верхний трикотаж (на 1,1), спички (на 1,0), легковые автомобили (на 0,9%). Подешевели пиломатериалы (на 3,5%), товары для животных (на 0,8%).

По группам услуг наиболее возросла стоимость услуг гостиниц (на 6,9%), по подключению к сети Интернет (на 6,6), страхования (на 6,5), бань и душевых (на 5,6), аренды квартир (на 5,4), дошкольного воспитания (на 5,0), пассажирского транспорта (на 4,9), санаторно-оздоровительных (на 3,4), парикмахерских (на 1,6%).

Снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 5,2%), беспроводной радиосвязи (на 1,1%).