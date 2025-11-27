Кошелёк: в России долги по зарплате в октябре выросли на 10,6%

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец октября 2025 года составила 2 млрд 156,4 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 205,8 млн рублей? или на 10,6%/

Как сообщает Росстат, относительно октября 2024 года долги по зарплате возросли на 1 млрд 427,5 млн рублей, или в 3 раза.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец октября 2025 года на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 1 млрд 671,1 млн рублей (77,5%), в 2024 году - 363,2 млн рублей (16,8%), в 2023 году и ранее - 122,1 млн рублей (5,7%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец октября составили 2 млрд 153,8 млн рублей, увеличившись за 11,4% относительно предыдущего месяца.

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета и бюджетов субъектов на конец октября отсутствовала (месяцем ранее долги на федеральном уровне составляли 10,0 млн рублей, на уровне субъектов - 2,4, млн рублей). Задолженность из местных бюджетов снизилась на 42,8% - до 2,6 млн рублей.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 36,0%; добычу полезных ископаемых - 24,9%; обрабатывающие производства - 20,8%.

По данным Мурманскстата, в Мурманской области о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец октября 2025 года сообщили две организации. Задолженность составила 29,6 млн рублей перед 94 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 315,0 тысяч рублей зарплаты. Отметим, что за один месяц (с сентября по октябрь) сумма задолженности увеличилась на 6,1 млн рублей.

Задолженность образовалась в сферах «обрабатывающие производства» и «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Напомним, с января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.