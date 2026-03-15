Кошелёк: в России отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию

Как сообщает Росстат, с 3 по 10 марта 2026 года цены в стране в среднем выросли на помидоры +5,6%, морковь +3,6%, картофель +2,1%, капусту белокочанную +1,7%, лук репчатый и бананы +1,1%, свеклу столовую +0,3%. Пришлось в магазинах переписывать ценники в большую сторону на яйца куриные +2,6%, говядину +0,7%, сахар-песок и пшено +0,5%, рыбу мороженую, консервы овощные для детского питания, соль и водку +0,4%, крупу гречневую +0,3%, сосиски, сардельки, хлеб, муку пшеничную, печенье, маргарин, творог и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,2%, колбасы варёные, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, молоко пастеризованное, масло подсолнечное, макаронные изделия, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётный период снизились цены на огурцы (-8,0%) и яблоки (-0,3%); на баранину (-0,6%), консервы мясные для детского питания (-0,4%), мясо кур и чай чёрный (-0,3%), кефир (-0,2%), масло сливочное, рис и смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).

Федеральная служба статистики отмечает, что инфляция в России с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчёт за 6 дней). С начала марта цены выросли на 0,14%, с начала года - на 2,5%. В марте 2025 года цены выросли на 0,65%, с начала года – на 2,71%.

Среднесуточный прирост цен с начала марта составил 0,014%.