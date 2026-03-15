Фильм из Мурманска вышел в китайский прокатМарина Табейкина: о том, как помочь самому себе в сложных жизненных ситуациях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.26 11:00

Кошелёк: в России отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию

Как сообщает Росстат, с 3 по 10 марта 2026 года цены в стране в среднем выросли на помидоры +5,6%, морковь +3,6%, картофель +2,1%, капусту белокочанную +1,7%, лук репчатый и бананы +1,1%, свеклу столовую +0,3%. Пришлось в магазинах переписывать ценники в большую сторону на яйца куриные +2,6%, говядину +0,7%, сахар-песок и пшено +0,5%, рыбу мороженую, консервы овощные для детского питания, соль и водку +0,4%, крупу гречневую +0,3%, сосиски, сардельки, хлеб, муку пшеничную, печенье, маргарин, творог и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,2%, колбасы варёные, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, молоко пастеризованное, масло подсолнечное, макаронные изделия, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%.

В отчётный период снизились цены на огурцы (-8,0%) и яблоки (-0,3%); на баранину (-0,6%), консервы мясные для детского питания (-0,4%), мясо кур и чай чёрный (-0,3%), кефир (-0,2%), масло сливочное, рис и смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).

Федеральная служба статистики отмечает, что инфляция в России с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчёт за 6 дней). С начала марта цены выросли на 0,14%, с начала года - на 2,5%. В марте 2025 года цены выросли на 0,65%, с начала года – на 2,71%.

Среднесуточный прирост цен с начала марта составил 0,014%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:25«Должок». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»