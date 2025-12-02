Кошелёк: в России уменьшается зарплатное неравенство

В России уменьшается зарплатное неравенство. В 2025 году 10% самых бедных работников получали порядка 25 тысяч рублей, когда 10% наиболее обеспеченных - свыше 315 тысяч, следует из данных Росстата, которые проанализировали «Известия».

Как отмечает издание, разница между показателями достигла 12,7 раза - это минимальный показатель за всё время ведения статистики с 2000 года. Самые высокие значения были в 2000-м и 2001-м - 34 и 39,6 раза соответственно.

Для измерения аналитики разделили население на 10 групп с наименьшим и наибольшим уровнем дохода. В целом с 2001-го показатель постепенно сокращался - небольшие повышения были в 2006-м (с 24,9 до 25,3), 2011-м (с 14,7 до 16,1) и 2021-м (с 13 до 13,5).

Сокращение разрыва происходит главным образом за счёт роста низких зарплат, полагает управляющий партнёр аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Это вызвано в первую очередь дефицитом кадров в ряде отраслей, где средний уровень заработных плат был традиционно достаточно низким, обратил внимание старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Рынок труда в последние годы в меньшей степени заинтересован в высокооплачиваемых руководителях, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом резко возрос спрос на рабочие специальности и низкоквалифицированный труд курьеров, водителей, строителей. По её словам, для их привлечения и удержания работодателям приходилось вступать в зарплатную конкуренцию и повышать жалованье более высокими темпами, чтобы сделать позиции привлекательными.

Кроме того, тенденция связана не с ускоренным обогащением малообеспеченных, а с системной корректировкой рынка труда, отметила эксперт. Например, государство последовательно повышает МРОТ - в 2026-м он составит 27093 рубля. Это более чем на 20% выше показателя 2025 года.