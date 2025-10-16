Колледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»В детсаду № 50 Мурманска будут заниматься с «особенными» детьми
Кошелёк: в сентябре в Мурманской области в лидерах по росту цен оказались мясные субпродукты, школьно-письменные принадлежности и ветеринарные услуги

Как сообщает Мурманскстат, в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на мясные субпродукты (на 4,6%), яйца (на 3,6), сахар (на 3,3), безалкогольные напитки, копчёные продукты из мяса и птицы (на 2,4), мороженое рыбное филе, хлеб и булочные изделия (на 2,3), свинину (на 2,1), мясные полуфабрикаты (на 1,7), рыбные консервы (на 1,2), мучные кондитерские изделия (на 1,0%).

Наиболее снизились цены на фрукты и цитрусовые (на 3,9%), макаронные изделия (на 3,0), овощи (на 2,3), чай (на 1,5%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 5,3%), постельное бельё (на 3,3), товары для животных (на 2,1), игрушки (на 1,8), перевязочные материалы, товары для физкультуры, спорта и туризма (на 1,5), детская одежда, медикаменты, электротовары и другие бытовые приборы (на 1,4), моторное топливо (на 1,3), ювелирные изделия (на 1,2), мужская обувь, строительные материалы (на 1,1), моющие и чистящие средства (на 1,0%).

Подешевели фотоаппараты (на 8,6%), телерадиотовары (на 1,8), средства связи (на 0,9%).

По группам услуг наиболее возросла стоимость ветеринарных услуг (на 8,8%), гостиниц и прочих мест проживания (на 4,9), образования (на 3,3), бытовых (на 2,9), организаций культуры (на 2,7), городского автомобильного транспорта (на 2,4), страхования (на 2,3), в сфере зарубежного туризма (на 1,9), медицинских (на 1,2), дошкольного воспитания (на 1,0%).

Снизилась стоимость экскурсионных услуг (на 7,2%), беспроводной радиосвязи (на 4,5), банков (на 2,3), телекоммуникационных (на 1,8), аренды квартир (на 1,1%).

Комментарии

Новости муниципалитетов

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
