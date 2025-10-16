Кошелёк: в сентябре в Мурманской области в лидерах по росту цен оказались мясные субпродукты, школьно-письменные принадлежности и ветеринарные услуги

Как сообщает Мурманскстат, в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на мясные субпродукты (на 4,6%), яйца (на 3,6), сахар (на 3,3), безалкогольные напитки, копчёные продукты из мяса и птицы (на 2,4), мороженое рыбное филе, хлеб и булочные изделия (на 2,3), свинину (на 2,1), мясные полуфабрикаты (на 1,7), рыбные консервы (на 1,2), мучные кондитерские изделия (на 1,0%).

Наиболее снизились цены на фрукты и цитрусовые (на 3,9%), макаронные изделия (на 3,0), овощи (на 2,3), чай (на 1,5%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 5,3%), постельное бельё (на 3,3), товары для животных (на 2,1), игрушки (на 1,8), перевязочные материалы, товары для физкультуры, спорта и туризма (на 1,5), детская одежда, медикаменты, электротовары и другие бытовые приборы (на 1,4), моторное топливо (на 1,3), ювелирные изделия (на 1,2), мужская обувь, строительные материалы (на 1,1), моющие и чистящие средства (на 1,0%).

Подешевели фотоаппараты (на 8,6%), телерадиотовары (на 1,8), средства связи (на 0,9%).

По группам услуг наиболее возросла стоимость ветеринарных услуг (на 8,8%), гостиниц и прочих мест проживания (на 4,9), образования (на 3,3), бытовых (на 2,9), организаций культуры (на 2,7), городского автомобильного транспорта (на 2,4), страхования (на 2,3), в сфере зарубежного туризма (на 1,9), медицинских (на 1,2), дошкольного воспитания (на 1,0%).

Снизилась стоимость экскурсионных услуг (на 7,2%), беспроводной радиосвязи (на 4,5), банков (на 2,3), телекоммуникационных (на 1,8), аренды квартир (на 1,1%).