Кошелёк: в январе россиян удивил рост цен на газеты

В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го индекс потребительских цен составил 101,62%, (в январе 2025 года – 101,23%).

Как сообщает Росстат, в январе текущего года цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем изменились на +0,8%, в том числе на римантадин +2,7%, меновазин +1,9%, метилурацил +1,6%, активированный уголь +1,5%, троксерутин +1,3%, метамизол натрия и цитрамон +1,2%, нафазолин, корвалол и валерианы экстракт +1,1%, йод +1,0%.

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем изменились на +0,6%, в том числе на хлоргексидин +2,1%, диклофенак +1,3%, парацетамол и интерферон альфа-2В +1,2%, ксилометазолин, натрия хлорид, аскорбиновую и ацетилсалициловую кислоты +1,1%, лоперамид +1,0%, панкреатин и метопролол +0,9%, цефтриаксон +0,8%, аторвастатин, ибупрофен и водорода пероксид +0,7%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-1,1%).

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены: на антисептики для рук +1,8%, мыло хозяйственное и кремы детские +1,4%, мыло туалетное +1,3%, салфетки влажные +1,2%, сухие корма для домашних животных +1,0%, бумагу туалетную, щётки зубные и спички +0,9%, пасты зубные и соски (пустышки) детские +0,7%, порошки стиральные и бумажные столовые салфетки +0,6%, прокладки гигиенические +0,4%.

Изменение цен на газовое моторное топливо составило +1,6%, бензин автомобильный и дизельное топливо +1,4%, компримированный природный газ +0,9%.

Среди прочих непродовольственных товаров изменение цен составило: на газеты +5,3%, флеш-накопители USB +4,7%, ювелирные изделия +2,5%, пену для бритья +2,2%, плиты бытовые +2,1%, новые легковые автомобили иностранных марок и землю для растений +1,7%, уголь, новые легковые автомобили отечественные, моноблоки, ноутбуки, печи микроволновые, лампы электрические, стекло оконное листовое, детские автомобильные кресла и конструкторы пластмассовые, учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, бумагу офисную, бумажные носовые платки, лопаты садовые, корригирующие очки, отдельные виды мебели и парфюмерно-косметических товаров от +1,0% до +1,6%.

Снизились цены на жидкие средства для стирки, отдельные виды одежды, трикотажных изделий и обуви (от -1,0% до -2,1%).