Кошелёк: в январе россиян удивил рост цен на огурцы

В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го индекс потребительских цен составил 101,62%, (в январе 2025 года – 101,23%).

Как сообщает Росстат, в январе изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы +32,7%, помидоры +18,0%, картофель +9,4%, виноград +8,9%, морковь +7,9%, капусту белокочанную +7,2%, свеклу столовую +6,3%, грибы свежие +6,0%, лук репчатый +5,3%, яблоки +4,3%, груши +3,9%, зелень свежую +3,1%, чеснок +2,8% и бананы +2,4%.

Снизились цены на перец сладкий (-2,2%).

В группе мясопродуктов изменились цены: на говядину +1,9%, консервы мясные для детского питания +1,8%, печень говяжью, свиную +1,3% и мясо индейки +1,2%.

Из рыбопродуктов цены в январе пошли вверх на рыбу мороженую неразделанную +1,3%, кальмары мороженые +1,2% и рыбу соленую, маринованную, копченую +1,1%.

Среди хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых увеличились цены на хлеб пшеничный +1,2% и булочные изделия +1,1%.

Снизились цены на горох и фасоль (-0,3%), рис и хлопья из злаков (сухие завтраки) (-0,2%).

Среди прочих продовольственных товаров изменились цены: на водку +7,2%, коньяк +3,3%, маргарин +2,8%, горошек зелёный консервированный +2,5%, вино игристое +2,3%, овощи натуральные консервированные, маринованные +1,9%, консервы фруктово-ягодные для детского питания +1,8%, печенье, пряники, варенье, джем, повидло, пиво +1,5%, кофе натуральный растворимый, майонез, продукцию предприятий общественного питания +1,4%, вина виноградные и напитки газированные +1,3%, яйца куриные, конфеты шоколадные, торты, зефир, пастилу, какао, жевательную резинку +1,2%, сухие супы в пакетах +1,1%.

Снизились цены на масло оливковое (-1,7%), сахар-песок (-0,4%).