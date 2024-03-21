Кошелёк: в Заполярье в феврале больше всего подорожали овощи, велосипеды и услуги железнодорожного транспорта

В Магазинах Мурманской области, как сообщает Мурманскстат, в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на овощи (в среднем на 6,0%), фрукты и цитрусовые (на 4,0), фруктово-ягодные консервы (на 2,7), макаронные и крупяные изделия (на 2,4), мясо птицы (на 1,9), чай (на 1,8), шоколад и сахаристые кондитерские изделия (на 1,7), сыр (на 1,2), муку (на 1,1), мороженое (на 1,0%).

Снизились цены на мороженое рыбное филе (на 2,4%), питьевое молоко (на 1,4), сельди (на 1,3%).

По группам непродовольственных товаров подорожали велосипеды (на 5,0%), бумажно-беловые товары (на 1,3), товары для физической культуры, спорта и туризма (на 3,2), товары садоводства (на 2,4), товары для животных (на 2,0), медицинские товары (на 1,4), мебель (на 1,2), кроссовая и спортивная обувь для взрослых (на 1,1), средства связи (на 1,0%).

Подешевели телерадиотовары (на 1,1%), электротовары и другие бытовые приборы (на 0,9%).

По группам услуг возросла стоимость услуг железнодорожного и городского автомобильного транспорта (соответственно на 10,1% и 1,8%), а воздушного транспорта, напротив, снизилась (на 4,3%). Увеличилась стоимость услуг проводного вещания (на 6,7%), городской телефонной связи (на 5,1), организаций культуры (на 3,6), гостиниц, экскурсионных услуг (на 3,3), физической культуры и спорта (на 2,4%)