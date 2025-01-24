Кошелёк: водка в январе сохраняет лидерство по росту потребительских цен на продовольственном рынке РФ, а годовая инфляция в стране на 20 января ускорилась до 10,04%

Как сообщает Мурманскстат, с 14 по 20 января 2025 года в магазинах Мурманской области отмечено увеличение цен на свежую белокочанную капусту (на 4,6%), яблоки (на 3,4), пшено (на 1,6), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,1), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,9), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7%).

В этот же период снизились цены на морковь (на 2,6%), репчатый лук (на 2,3), пищевую поваренную соль (на 1,2), сахарный песок (на 0,9), подсолнечное масло (на 0,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно

А Росстат сообщает, что с 14 по 20 января текущего года по стране рост цен на плодоовощную продукцию составил +0,5%, в том числе на яблоки +1,9%, лук репчатый +1,5%, бананы +1,1%, капусту белокочанную +0,9%, картофель +0,7%, свеклу столовую +0,6% и помидоры +0,1%. Цены снизились на огурцы (-1,2%) и морковь (-0,2%). Исправили ценники в большую сторону и на водку +0,8%, говядину, молоко ультрапастеризованное и маргарин +0,6%, молоко пастеризованное и пшено +0,5%, рыбу мороженую, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, свинину, колбасы полукопчёные, варёно-копчёные, масло сливочное, сметану и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, творог, муку и хлеб пшеничные, хлеб ржаной, печенье и чай чёрный +0,2%, баранину, мясо кур, колбасы вареные, сосиски, сардельки, макаронные изделия и рис +0,1%.

Федеральная служба госстатистики отмечает, что водка сохраняет лидерство по росту потребительских цен на продовольственном рынке РФ, её стоимость увеличилась с начала 2025 года на 4,6%.

За прошедшую неделю по стране цены снизились на консервы овощные (-0,8%), мясные (-0,3%) и фруктово-ягодные (-0,1%), а также смеси сухие молочные (-0,3%) для детского питания, яйца куриные (-0,6%), сахар-песок и вермишель (-0,1%).

Инфляция в РФ с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,92% с 9,86% на 13 января, если её высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).