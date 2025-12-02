Более 900 культурно-массовых мероприятий пройдут в Мурманской области в рамках новогодней кампанииВ ЗАТО г. Североморск проходят съёмки военной драмы «Истребители»
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.25 15:00

Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении

Объём наличных денег в обращении за последние пять лет вырос на 5,8 трлн рублей.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные ЦБ РФ, только за последний квартал текущего года - с июля по сентябрь - он поднялся на 659 млрд рублей. Доля безналичных платежей в розничном обороте в текущем году составляет 87,5 процента.

Устойчивый спрос на наличные сохраняется в том числе из-за «иммунитета» к техническим неполадкам и проблемам со связью, говорят опрошенные эксперты. В дальнейшем наличные, безналичные и цифровые рубли, по их мнению, будут сосуществовать, формируя гибридную денежную систему.

Причины роста наличных в последние месяцы эксперты называют разные. С одной стороны, в ряде российских регионов с весны 2025 года наблюдаются сбои в работе сотовой связи, мобильного интернета и GPS-навигации, отмечается в исследовании Финансового университета, с которым ознакомилась «РГ». В таких условиях, сказано в материале, сложно расплачиваться безналично - терминалы могут долго обрабатывать операцию и отклонять её.

С другой стороны, стали чаще происходить блокировки переводов из-за усиления проверок на мошенничество со стороны банков. Это тоже может осложнить совершение крупных покупок. Банки запускают проверку, если транзакция кажется им нетипичной для клиента по месту, времени, периодичности или сумме платежа.

Отказаться от наличных денег, которые в последние годы стали «резервным» средством платежа, пока не готовы ни люди, ни бизнес.

Одной из причин роста спроса на наличные является период активной фазы летних отпусков, который сопровождался отдельными сбоями в работе интернета, считает доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового университета Елена Алтухова. Другой причиной стала вероятность последовательного снижения ключевой ставки ЦБ, когда большинство банков начали заранее сокращать процентные ставки по депозитам, говорит доцент.

