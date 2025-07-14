Кошелёк: за первое полугодие 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 3,77%

Инфляция в России в июне 2025 года составила 0,20% после 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики. За полугодие 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 3,77%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне текущего года замедлилась до 9,40% (аналитики ожидали 9,43%) с 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,11% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 11,91%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в июне на 1,88% (в годовом выражении - выросла в цене на 15,25%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,03% (в годовом сопоставлении цены выросли на 4,47%).

Услуги в июне стали дороже в среднем на 0,59% (в годовом выражении - на 12,02%).

В июне заметно снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на белокочанную капусту (-17,2%), помидоры (-11,4%), сладкий перец (-9,5%), репчатый лук (-6,7%), бананы (-5,1%), картофель (-4,0%) и чеснок (-3,8%). Морковь подорожала на 15,4%, свекла - на 7,9%, яблоки - на 6,9%.

Цены на бензин в июне выросли на 0,7%, на дизельное топливо - на 0,2%.

Среди строительных материалов подорожали масляные краски, эмали (на 1,1%), тарированный цемент (0,8%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (0,6%).

Подешевели роботы-пылесосы (-2,7%), телевизоры (-2,4%), смартфоны (-2,3%), фотоаппараты (-2,2%), стиральные машины (-2,1%).

В июне среди услуг внутреннего туризма выросла стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 9,1%, речного круиза на территории России - на 3,5%, проживания в хостелах - на 3,4%. Одновременно снизилась стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд (-1,6%) и экскурсионных туров по России (-0,5%). Среди услуг пассажирского транспорта повысились цены и тарифы на проезд в метро - на 5,5%, сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 2,6% и пригородных поездах - на 2,0%.

Среди услуг зарубежного туризма поднялись цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 5,1%, и страны Закавказья - на 4,9%, а также на поездки на отдых в ОАЭ - на 2,2%, и Турцию - на 1,1%.