Кошелёк: задолженность по заработной плате по состоянию на конец июня 2025 года в нашем регионе составила 6,2 млн рублей перед 81 работником

На конец июня 2025 года суммарная задолженность по заработной плате в России составила 947,2 млн рублей и по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 715,1 млн рублей или (-43,0%), с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 506,9 млн рублей, или в 2,2 раза.

Как отмечает Росстат, эти данные предоставлены организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июня текущего года на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 505,9 млн рублей (53,4%), в 2024 году – 357,2 млн рублей (37,7%), в 2023 году и ранее – 84,1 млн рублей (8,9%).

Доля работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец июня 2025 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство – 39,4%; обрабатывающие производства – 17,1%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 9,2%; добыча полезных ископаемых – 8,5%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 7,3%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 4,9%; деятельность профессиональная, научная и техническая – 4,9%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 3,1%; транспортировка и хранение – 2,9%; образование – 1,1%; деятельность в области информации и связи – 0,7%; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 0,5%; деятельность финансовая и страховая – 0,4%.

По данным Мурманскстата, задолженность по заработной плате по состоянию на конец июня 2025 года в нашем регионе составила 6,2 млн рублей перед 81 работником. В среднем одному работнику не выплачено 76,9 тысячи рублей зарплаты.

По видам экономической деятельности вся сумма задолженности по заработной плате приходится на обрабатывающие производства региона.