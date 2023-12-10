Кошелёк: зелёная красавица к Новому году подрастёт в цене

Уже совсем скоро по всей стране откроются елочные базары — по традиции это происходит в середине декабря. В этом году ассортимент сохранится традиционный: в основном на уличных «прилавках» будут представлены ели, сосны и пихты. А вот цены по сравнению с прошлыми праздниками подрастут. Во сколько обойдётся россиянам главное новогоднее дерево — рассказывает «Парламентская газета».

Как сообщили журналистам в Рослесинфорге, чего россиянам опасаться точно не стоит, так это дефицита. Что касается цен, то они, согласно предварительным прогнозам, ожидаемо подрастут. Так, если в прошлом году ёлку в 1,5—1,7 метра на базарах продавали в среднем за 1200 рублей, а сосну — за 1500, то в этом сверху можно будет докинуть еще рублей 100-200.

«На цену влияют высота, порода дерева, лесной или не лесной регион, где она продается, место покупки — базар, торговый центр, мелкооптовый склад, маркетплейс — наличие или отсутствие доставки, дополнительные услуги в виде установки и декора, — отметили в Рослесинфорге. — Ценовой пик в этом году будет наблюдаться с 12-15 по 28 декабря».

Между тем, по словам генерального директора одной из ведущих в стране компаний по продаже новогодних ёлок Владислава Пухарева, подорожание может случиться и более существенное.

«Что касается российских ёлочек, то тут основным регулятором рыночных процессов выступает стоимость дизельного топлива, — пояснил предприниматель в беседе с «Парламентской газетой». — От неё зависят и стоимость услуг поставщика, и стоимость склада, и оплата труда работников — и в конечном счёте итоговая стоимость товара для потребителя».

В этом году, по словам Пухарева, стоимость нашей, российской, ёлки в специализированных магазинах будет стартовать, скорее всего, от 1800 рублей против 1500 в прошлом. Импортные лесные красавицы обойдутся ещё дороже.

«Несмотря на то что ряд иностранных компаний-поставщиков еще в прошлом году разорвал отношения с Россией, импортные елки все равно к нам везут, — отметил предприниматель. — И из Дании, и из Австрии, и из Польши. Везут, конечно, по параллельному импорту через белорусскую границу. В этом году в долларовом эквиваленте их стоимость не изменится, а вот в рублевом — повысится, причём ощутимо. По нашим оценкам, превышение составит в районе 1000 рублей от цены прошлого года».