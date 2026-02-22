Кошелёк: значительнее всего в январе текущего года в Мурманской области подорожало продовольствие

В январе цены в России выросли сильнее, чем в декабре прошлого года, во всех регионах, кроме Чукотского автономного округа, где рост цен замедлился, и Камчатского края, где цены выросли так же, как и в декабре.

Рост в основном связан с повышением НДС, акцизов, регулируемых тарифов и сборов. Кроме того, из-за дополнительных затрат в период сильных морозов, в том числе расходов на отопление, в большинстве регионов заметно подорожали овощи после нетипично низкого роста цен на них в ноябре–декабре 2025 года. Также во многих регионах из-за разовой индексации повысились тарифы на жилищные услуги, проезд в городском пассажирском транспорте, услуги связи и организаций культуры.

Цены в Мурманской области в январе 2026 года, по данным Росстата, выросли на 1,30% к декабрю 2025 года. Годовая инфляция замедлилась и составила 7,49%, что выше, чем в целом по стране (6,00%).

Значительнее всего в январе текущего года в Мурманской области подорожало продовольствие. Кроме того, существенно выросли цены на услуги. При этом годовой прирост цен на продукты был ниже инфляции в регионе, а на услуги – выше. Непродовольственные товары в январе заметно подорожали, но за 12 месяцев выросли в цене меньше, чем потребительская корзина в целом.

С исключением сезонности (с.к.)* цены в январе 2026 года выросли больше, чем в декабре прошлого года. Основная причина – большее, чем обычно, удорожание плодоовощной продукции.

Как отмечает ЦБ РФ, по данным Росстата, после длительного снижения годовая инфляция в России в январе 2026 года ожидаемо повысилась. Однако это не разворот тренда, а результат влияния разовых факторов. После их исчерпания инфляция вновь замедлится. По прогнозу Банка России, в 2026 году она снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%.

* - Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой (с.к.). Показатель очищен от влияния сезонных факторов – например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4%, летнего спроса на турпоездки.