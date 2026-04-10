«Космическая» программа: учреждения культуры Мурманской области приглашают северян на мероприятия ко Дню космонавтики

12 апреля вся страна отмечает День космонавтики. В этом году празднуется особая дата — 65 лет со дня первого полёта человека в космос. В честь этого учреждения культуры Мурманской области подготовили для северян насыщенную «космическую» программу.

Так, в Мурманском областном краеведческом музее 12 апреля состоится интерактивная площадка «Выше к звёздам». В Ловозерском отделе истории и быта кольских саамов до 11 апреля проходят тематические кинопоказы и медиаазбука «Космос — это мы». Культурно-выставочный центр Русского музея 11 апреля приглашает на мероприятие «Космическая платформа», а 12 апреля — на видеоабонемент, посвященный Дню космонавтики и 65-летию полёта Юрия Гагарина.

12 апреля в 16.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «На пыльных тропинках далёких планет...» клуба авторской песни «Пять углов», посвящённый Дню космонавтики.

Областная научная библиотека до 12 апреля приглашает принять участие в программе «Космос как вызов». 11 апреля здесь состоится лекция «Кольский Север в судьбе первого космонавта планеты» и мастер-класс по рисованию акрилом на спиле дерева «На краю Вселенной». В планетарии «Просто космос» до 26 апреля пройдёт серия кинопоказов о космосе.

Областная библиотека для слепых и слабовидящих 15 апреля проведет кинопоказ «История космонавтики» с участием заместителя руководителя Мурманского отделения Астрономо-геодезического объединения Светланы Аветисян.

В областной детско-юношеской библиотеке по 12 апреля подготовлены литературно-творческие занятия, игровые программы и семейное медиапутешествие. В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Мурманске 12 апреля состоится познавательно-игровой праздник «Большое космическое путешествие». В остальных шести семейных пространствах по 12 апреля также запланированы игры, квизы и творческие мастерские.

В Оленегорске сегодня, 10 апреля, пройдёт акция «Космос рядом», а в Заполярном 11 апреля — космический фестиваль «Дорога в космос».

Кроме того, обширная программа культурных и просветительских мероприятий запланирована во всех муниципалитетах Мурманской области: выставки, кинопоказы, тематические встречи, информационные уроки, игры и викторины. Подробная афиша мероприятий опубликована на портале «Наш Север»: https://nashsever51.ru/afisha/tag-26

