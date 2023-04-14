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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.23 10:00

Космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике запустят в декабре 2023 года

Космический аппарат «Арктика-М» №2, который сейчас находится в стадии сборки, будет запущен в декабре 2023 года. Он предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в широтах Арктического региона. Об этом вчера премьер-министру Михаилу Мишустину рассказали во время посещения АО «НПО им. Лавочкина».

Как сообщает пресс-служба кабмина, «в 2023 году запланировано начало работ по модернизации системы «Арктика-М» для увеличения орбитальной группировки до четырёх космических аппаратов. Это позволит вдвое сократить периодичность глобальной съёмки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе».

«Арктика-М» — это первая в мире гидрометеорологическая космическая система, состоящая в минимально необходимом составе из двух космических аппаратов на высокоэллиптической орбите типа «Молния», которые поочередно сменяют друг друга на рабочих участках, тем самым обеспечивая круглосуточную съёмку Арктического региона Земли. Она позволяет серьёзно расширить возможности России по прогнозированию погоды в арктическом регионе. С её помощью выполняется информационное обеспечение решения задач: оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в широтах Арктики.

Фото: http://government.ru/news/48225/

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