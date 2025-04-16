Космонавт Сергей Волков поделился опытом с молодёжью в рамках проекта «Арктический диалог»

Более 130 молодых северян встретились с Героем Российской Федерации, космонавтом Сергеем Александровичем Волковым, чтобы узнать о его пути в космос и задать интересующие вопросы. Встреча состоялась в Мурманской областной научной библиотеке в рамках регионального проекта «Арктический диалог».

В начале беседы молодёжь из разных уголков страны подготовила для Сергея Александровича видео-приветы и поздравления с Днём космонавтики, который отметили совсем недавно.

Космонавт поделился воспоминаниями о детстве, рассказал о том, как пришёл к мечте о космосе и какие трудности пришлось преодолеть на пути к её осуществлению. Особое внимание было уделено вопросам подготовки к полетам и адаптации к земным условиям после возвращения из космоса.

В завершение встречи состоялась автограф-сессия и фотосессия с героем, где каждый участник смог лично поблагодарить космонавта за вдохновляющую беседу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/